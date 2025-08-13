NHL 26 vsází vše na individualitu hvězd. Pracuje se statistikami skutečných hráčů, brankáři budou chytřejší

Letošní ročník ledního hokeje se pomalu blíží a EA začíná s odhalováním toho, co NHL 26 oproti předchozím dílům vylepší. Jedním z pilířů je individuální styl a detaily superhvězd, což jsou prvky, které pomůže vylepšit spolupráce s NHL Edge, oficiálním trackovacím systémem. Na každém stadionu má 14 infračervených kamer, které dopodrobna zaznamenávají statistiky každého hráče.
Na datech z NHL Edge je postavená technologie ICE-Q 2.0. Skutečné týmy je využívají pro přípravu taktiky, EA díky nim může zapracovat na dovednostech a chování virtuálních hráčů, aby co nejvíc připomínali svoje reálné protějšky. Na ICE-Q 2.0 je navázaný také nový systém opakovaček, kde se hlavně v offline režimech budou statistiky měnit v reálném čase podle výkonů hráčů v zápasech.
Vylepšeni nebudou jen hráči v útoku a obraně, EA hodlá zapracovat i na brankářích, což je podle ohlasů fanoušků z předchozích ročníků potřeba. Gólmani mají být chytřejší a reagovat uvěřitelněji na každou situaci. Pomůže tomu nová sada animací. Už by se nemělo stávat, že je brankář zaseknutý v dlouhé animaci, během které se rozjede další akce protihráče, na což už nemá šanci reagovat. A už snad bude schopný reagovat i na to, když se puk dostane za jeho záda těsně před čáru.
Ani tentokrát nebudou chybět X-faktory, tedy jedinečné dovednosti hráčů. NHL 26 jich nabídne 28 ve třech různých úrovních podle jejich síly, přičemž budou mít na hru větší vliv než loni. Vývojáři vycházejí z nasbírané zpětné vazby. I když umí udělat v zápase znatelný rozdíl, na druhou stranu nemají být schopné hru rozbít. Místo toho, aby existovala jedna nejsilnější sestava, chtějí dosáhnout toho, aby bylo více použitelných možností. To se ostatně týká i tvorby vlastního hráče ve World of Chel, kde loni využívala většina hráčů prakticky to samé.
NHL 26 vyjde 12. září na PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pro nedočkavce je tady Deluxe edice, se kterou dostanete sedmidenní předběžný přístup. Také si za ni ale nemálo připlatíte. V základu stojí hra 1 899 Kč, Deluxe edice pak v digitální podobě vychází na 2 599 Kč. V předprodeji alespoň můžete 10 % ušetřit.