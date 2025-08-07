NHL 26 vyjde v září. Nový ročník chce nalákat na realističtější hokej a předělaný režim Be A Pro

Představení letošního fotbalu od EA už máme za sebou a nemůže chybět ani nový ročník hokeje. NHL 26 vyjde 12. září a na rozdíl od ostatních sportů, stejně jako loni, platí, že bude k dispozici pouze na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Na přebalu Deluxe edice najdete Matthewa, Bradyho a Keitha Tkachukovi, kteří mají symbolizovat hokejovou současnost a minulost.
„Táta, Brady a já jsme každý originál a hrajeme tak, jak chceme. To, že jsme společně na přebalu NHL 26, je toho symbolickým vyjádřením. Odjakživa jsem se snažil prosadit na ledě svým vlastním stylem a když to teď na vlastní oči vidím zachyceno v NHL 26, mám opravdu pocit, že ve hře jsem to já,“ komentuje svoji pozici na přebalu hry Matthew Tkachuk.
Nový ročník chce stanovit nový standard pro hokejovou realitu. Skrz systém ICE-Q 2.0, který pracuje s reálnými daty z NHL Edge, se snaží dosáhnout toho, aby každá hvězda působila na virtuálním kluzišti jedinečně a měla co nejblíž ke svému reálnému předobrazu. To se týká i věcí, jako je rychlost střely nebo rychlost bruslení.
Vývojáři také prozradili, že přepracovali režim Be A Pro, který má nabídnout více kontroly nad osudem našeho vlastního hráče. Prožijeme si mistrovství juniorů, draft až po zakončení mezi těmi nejlepšími v NHL. Co konkrétně se v Be A Pro bude měnit, ale zatím nevíme. Dle slov kreativního ředitele Mikea Ingleharta nás čeká největší proměna od NHL 21.