Nintendo končí se zlatými mincemi. Za digitální nákupy už nezískáte slevu na další hry

Jednou z výhod programu My Nintendo ještě stále jsou zlaté mince. Za každý nákup v eShopu dostanete 5 % ceny zpět v mincích, které pak můžete využít při nákupu dalších her. Od 25. března už tato služba nebude fungovat. Neznamená to ale, že vám z účtu nasbírané mince hned zmizí. Stále je budete moci využít podle aktuálních pravidel.

S jejich ukončením je nebude možné získat ani přes předobjednávky či aktivace kódů v eShopu. Ještě ale máte šanci je získat s fyzickými verzemi. Všechny cartridge her, které vyjdou do 24. března, bude možné využít k získání pár desítek zlatých mincí i v dalších měsících. I tady je ale omezení. Pro evropské kopie her platí, že možnost aktivace zmizí po dvou letech, u amerických kopií rovnou po jednom roce.

Není to sice nijak zásadní věc pro existenci Nintendo, ale byl to příjemný bonus, se kterým jste mohli ušetřit pár roku. Na pořízení velké hry za plnou cenu byste si vydělávali hodně dlouho vzhledem k tomu, že jedna zlatá mince u nás odpovídá 20 haléřům. Nintendo se ani nijak neobtěžovalo s tím, aby hráčům prozradilo důvod zrušení.

Jak aktivovat krabicovou verzi hry

Aktivací fyzických verzí her si můžete přijít na pěknou sumičku mincí. Nintendo vám tuto možnost nijak necpe do obličeje, ale je to velmi jednoduchý proces. Stačí do konzole vložit cartridge, stisknout + a zamířit na úplně poslední položku My Nintendo Rewards Programme.

Body si skrz jednu hru nelze nahrabávat donekonečna. Po jedné aktivaci už z ní nic nevytřískáte, a to ani v případě, že byste aktivaci zkoušeli na jiných účtech nebo konzolích.

Zdroj: Nintendo