Nintendo prodalo 6 milionů Switchů 2 za prvních 7 týdnů. Většina majitelů má doma i nový Mario Kart

Nintendo se podělilo o další prodejní čísla svých konzolí a her. Opět se potvrzuje, že Switch 2 je nejrychleji prodávanou konzolí v historii. Za prvních 7 týdnů se prodalo přes 6 milionů kusů, což je skoro polovina všech prodejů WiiU za celý životní cyklus. Na své předchůdce ještě ani zdaleka nedosahuje, ale start má opravdu raketový.

Poptávka prý přesahuje očekávání v řadě zemí, což způsobilo, že na některých trzích je konzolí nedostatek. Nintendo hodlá co nejdřív posílit produkci, aby byl Switch 2 dostupnější.

Kromě toho, že si spousta hráčů pořídila Switch 2, valná většina z nich konzoli pořídila spolu se hrou Mario Kart World. Té se prodalo 5,63 milionu kusů. Na údaje o Donkey Kong Bananza budeme muset počkat do příště, protože tato data o prodejích sahají pouze ke 30. červnu letošního roku.

Počítá se s tím, že prodeje nadále výrazně porostou až do konce roku, obzvlášť s nástupem vánoční sezóny. V tomhle období ale Nintendo prozatím nemá příliš mnoho velkých taháků. Očekáváme Metroid Prime 4 a nové Pokémony, hry jako Kirby Air Riders nebo noví Hyrule Warriors takového věhlasu už nedosahují. Není ale vyloučeno, že si Nintendo schovává pár dalších překvapení, která teprve hodlají oznámit.

I když tady máme novou konzoli, zájem je stále i o původní Switch. Prodeje sice jsou dolů, ale stále si nachází nové majitele. To platí hlavně pro OLED model, o který je největší zájem. V celkovém součtu všech modelů má Nintendo Switch na kontě 153,1 milionu prodaných kusů. To znamená, že ho od druhého místa nejprodávanějších konzolí historie dělí necelý milion. Pokud by měl přeskočit Nintendo DS i PlayStation 2, potřeboval by na to dalších 7,5 milionu.

Nejprodávanější konzole v historii PlayStation 2 - 160,63 milionu

Nintendo DS - 154,02 milionu

Nintendo Switch - 153,1 milionu

Game Boy & Game Boy Color - 118,69 milionu

PlayStation 4 - 117,2 milionu

PlayStation - 102,49 milionu

Nintendo Wii - 101,63 milionu

PlayStation 3 - 87,4 milionu

Xbox 360 - 84 milionů

Game Boy Advance - 81,51 milionu