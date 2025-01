Nintendo se konečně rozhoupalo. Switch 2 vyjde letos, umí zpětnou kompatibilitu a v dubnu uvidíme první hry

No konečně! Po obrovském množství úniků ohledně výkonu a podoby nové konzole od Nintenda konečně přichází oficiální odhalení. Switch 2 je realitou a na trh se dostane v průběhu letošního roku. Přesné datum zatím neznáme. Vlastně toho stále pořádně moc nevíme. Nintendo totiž novou konzoli odhalilo skrz krátký trailer bez komentáře, který se soustředí na samotné zařízení.

Z něj vykoukáme hlavně to, že se ovladače ke konzoli opravdu budou připojovat magneticky. Podobně jako u současného Switche je bude možné odepnout a používat samostatně. Tělo konzole se celkově trochu rozšíří a dok se od pohledu mění hlavně tím, že má zaoblené hrany. No ale co vnitřnosti? Nintendo nám snad všechno důležité prozradí na připravovaném Directu, který proběhne 2. dubna.

Dobrou zprávou je, že rovnou máme potvrzenou zpětnou kompatibilitu, a to jak fyzickou, tak digitální. Nezáleží tedy na tom, jestli jste si pořídili krabičku nebo máte hru přes eShop. Fungovat vám bude i na Switchi 2 v každém případě. Nintendo upozorňuje, že některé hry nemusejí být podporované nebo plně kompatibilní. Je možné, že vývojáři dostanou příležitost, aby je upravili do hratelné podoby, jako tomu bylo při přechodu mezi PS4 a PS5.

Kde jsou hry? Říkám si to samé. Jediné, co ve videu uvidíte, je nový Mario Kart. Závody s postavami z Houbového království byly pro Nintendo na Switchi zlatý důl a není se tedy čemu divit, že si to chtějí zopakovat i na nové konzoli. Více se dozvíme na avizovaném Directu.

Pokud byste měli zájem si Switch 2 osahat v předstihu, bude několik příležitostí. Nintendo uspořádá několik eventů po celém světě, kde veřejnost dostane možnost nový hardware vyzkoušet. Rozvrh jejich konání najdete níže. Od zítřka se rozjedou registrace na oficiální stránce, kde budete mít šanci získat vstup.