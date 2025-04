12 věcí o Nintendo Switchi 2, které jste možná nepostřehli: výdrž baterie, kompatibilita hardwaru nebo velikost her

(Ne)oficiální ceny pro evropské trhy

Kolik bude stát Switch 2 v Česku? Podle informací od Conquestu, místního distributora, si každý obchod určuje koncovou cenu sám, žádná doporučená maloobchodní cena pro náš trh není. V několik obchodech můžete narazit na předobjednávku za 12 500 Kč, respektive za 13 500 Kč v bundlu s Mario Kart World.

Oproti doporučené ceně pro Německo, která činí 470€, tady přirážka je, ale naštěstí ne tak razantní. Nastávají ale bizarní situace, kdy se v různých částech Evropy ceny liší opravdu hodně. Ve Francii si Switch 2 mohli hráči předobjednat za 439€, zatímco ve skandinávských státech je cena o více jak sto eur vyšší.

Nejhůř je na tom Švédsko, kde samotná konzole stojí v přepočtu zhruba 15 500 Kč. V tomhle případě vyšší ceny místní hráči dávají za vinu společnosti Bergsala, která má exkluzivní práva pro distribuci produktů Nintenda v této části Evropy a dlouhodobě prý svého postavení zneužívá.

Ceny doplňkového hardwaru Nintendo Switch 2 Pro Controller - 89,99€, 2 399 Kč

Sada Joy-Conů 2 s řemínky - 89,99€, 2 399 Kč

Nabíjecí grip - 34,99€, 999 Kč

Sada dvou volantů pro Joy-Cony 2 - 19,99€, 549 Kč

Nintendo Switch 2 kamera - 59,99€, 1 599 Kč

Pouzdro - 24,99€, 899 Kč

Box pro přenos konzole s dokem - 79,99€, 2 399 Kč

GameCube ovladač - 69,99€ (lze objednat jen z Nintendo Store)

Ohledně doplňkových kousků hardwaru je to stejná písnička. Mezi českými obchody ceny uvádí pouze Alza. S přimhouřeným okem v přepočtu odpovídají těm, které jsou uvedené na německém Nintendo Store. Vedle produktů přímo od Nintenda půjdou do prodeje i licencované kousky jiných výrobců. Za zmínku stojí kamera ve stylu Piranha Plant z Maria. Nenechte se ale zmýlit nižší cenou. Sice stojí 39,99€, ale oproti kameře Nintenda přenáší obraz jen v rozlišení 640x480.

Výdrž baterie

Technické specifikace pro Switch 2 nejsou tak detailní, jak bychom si přáli, ale alespoň z nich lze vyčíst, že odhadem má baterie při hraní v handheld módu vydržet na 2 až 6,5 hodiny. Vracíme se tedy na stejné hodnoty, jako u úplně prvního modelu konzole Nintendo Switch. Samozřejmě záleží na tom, jak náročná hra zrovna bude spuštěná.

Baterie všech modelů konzole Nintendo Switch Původní model - 2 až 6,5 hodiny

Revize původního modelu - 4,5 až 9 hodin

Light - 3 až 7 hodin

OLED - 4,5 až 9 hodin

Lze odhadovat, že Nintendo na tomto aspektu bude chtít do budoucna zapracovat, když se podíváme na životní cyklus prvního Switche. Odlehčený model Light si polepšil lehce, revize toho základního a následný OLED model se pak podle specifikací pohybovaly mezi 4,5 a 9 hodinami hrací doby.

Ovladače Joy-Con 2 a absence Hall Effectu

První Joy-Cony měly neskutečné problémy s driftováním analogových páček. Tento jev se jednoduše dá popsat tak, že páčka registrovala pohyb i v případě, že jste se jí vůbec nedotýkali. Nintendo se kvůli němu tahalo po soudech a je jasné, že tohle byla jedna z nejdůležitějších věcí, na kterých je potřeba zapracovat.

Vyřešily by to analogové páčky postavené na principu Hallova jevu, které místo mechanických součástek pracují s magnety. Jenže Nintendo pro web Nintendo Life prohlásilo, že Joy-Cony 2 tuto technologii nevyužívají. Komentovali to jen tím způsobem, že nové ovladače byly nadesignované znovu od základu a určitě budou odolnější proti poškození.

Další vylepšení se mají týkat kvality připojení přes Bluetooth a HD Rumblu 2. Ten má zajistit silnější vibrace a dát vývojářům možnost využít jejich širší škálu. Ani v případě Pro ovladače nepadlo slovo o tom, že by měl Hallův jev mít, pouze došlo na zmínku, že jeho páčky jsou nejtišší ze všech dosavadních ovladačů.

Switch 2 edice her, jejich ceny a fungování

Když u hry uvidíte nápis Switch 2 Edition, znamená to, že jde o vylepšenou verzi, která nebude hratelná na prvním Switchi. Obzvlášť okolo fyzických baleních takových her panuje neskutečný chaos a může si za to samo Nintendo. V jedné odpovědi od podpory britského Nintenda se můžete dočíst, že v krabičce bude cartridge s verzí pro původní Switch a k tomu kód pro upgrade na Switch 2 edici. O pár dní později tady máme další prohlášení podpory Nintenda s tím, že cartridge bude rovnou obsahovat hru ve vylepšené verzi.

Ceny krabicových Switch 2 edicí Kirby and the Forgotten Land + The Star Shard World - 79,99€

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 79,99€

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 79,99€

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV - 79,99€

Na cenách to ovšem nic nemění a stále platí, že třeba i 8 let stará Legend of Zelda: Breath of the Wild se bude prodávat za prémiovou cenu. V rozhovoru pro IGN alespoň konečně Bill Trinen z amerického Nintenda prozradil, kolik budou stát upgrady, pokud máte původní hru už doma či v digitální podobě na prvním Switchi. V případě Breath of the Wild a Tears of the Kingdom to vychází na 10$, cenu pro evropský trh bohužel neznáme. Pokud s upgradem kromě grafického vylepšení a vyšších FPS dostaneme také nový obsah, cena nejspíš bude 20$.

Updaty zdarma

Všechny hry nebudou muset vyjít ve Switch 2 edicích, aby využily dodatečnou sílu nové konzole. Nintendo na svých stránkách uvádí 12 her, které dostanou update zdarma. Co to znamená praxi? To ví zatím jen Nintendo, ohledně těchto vylepšení neprozradilo jediný detail.

Arms

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. Deluxe

Pokémon Scarlet & Violet

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Velikosti her od Nintenda

Switch 2 vychází v základu s interním úložištěm 256 GB, což při pohledu na velikosti dnešních her není zrovna moc. Sice je možné prostor rozšířit, ale potřebujete k tomu kartu microSD Express, které zatím nejsou tak rozšířené a oproti klasických microSD kartám jsou dražší. Níže najdete informace o tom, kolik vám zaberou hry vydávané přímo Nintendem.

Mario Kart World - 23,4 GB

Donkey Kong Bananza - 10 GB

Super Mario Party Jamboree NS2 Edition - 7,7 GB

Kirby and the Forgotten Land NS2 Edition - 5,7 GB

GameCube Classics - 3,5 GB

Je zajímavé, že nemusí pokaždé platit rovnice "Switch 2 verze zabere víc než ta pro Switch". Důkazem je zmíněný Kirby, který původně zabírá 5,8 GB. Také se sluší připomenout, že v případě klasik z konzole GameCube jde o velikost se třemi hrami, které budou dostupné při uvedení Switche 2. Velikost samozřejmě poroste s další vydanou novinkou.