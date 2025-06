Nintendo Switch 2 je ode dneška v prodeji. Má větší displej a ovladače, které fungují i jako myš

Kromě letních festivalů tady máme další velkou herní událost. Do obchodů dorazila konzole Nintendo Switch 2. Objednat ji můžete i v českých obchodech. Třeba Alza vedle základní verze za 12 490 Kč prodává také bundle se hrou Mario Kart World za 13 490 Kč.

Switch 2 staví na základech předchozí konzole Nintenda, každý aspekt ale posouvá dál. Má větší displej, který umí hru zobrazit v rozlišení 1080p při 120 FPS. Po připojení k doku se rozlišení může vyhoupnout až na 4K. Samozřejmě záleží hru od hry, jak nakonec na konzoli poběží. Vylepšením prošly i oddělitelné ovladače Joy-Con. Ke konzoli jsou přichycené magneticky a nově každý z nich můžete použít jako myš.

Nintendo hodlá v této generaci zatlačit na komunikaci. Funkce Game Chat umožňuje komunikovat s přáteli hlasově i skrz video, pokud si dokoupíte kameru, ať už přímo do Nintenda, nebo některého z licencovaných výrobců. Této funkci přímo dedikovali tlačítko na pravé polovině ovladače.

S lineupem her je to docela chudé. Jedinou velkou exkluzivitou je momentálně Mario Kart World, který přenáší závody do otevřeného prostředí. Poprvé se na startovní čáru může postavit až 24 hráčů a přibyl také nový herní mód Knockout Tour. Další hry jsou většinou porty již vydaných titulů na ostatních platformách. Jmenovat můžeme Cyberpunk 2077, Yakuza 0 nebo Street Fighter 6.