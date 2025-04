Nintendo Switch 2 přichází: Známe datum vydání, cenu, technické podrobnosti a herní novinky

Nintendo Switch 2 dorazí na trh 5. června s cenou 499€. Oficiální českou cenu zatím neznáme, ale nejspíš se bude pohybovat okolo 11 500 korun. Předobjednávky odstartují 9. dubna. Kromě základního balení s konzolí také bude k dispozici bundle s digitální verzí hry Mario Kart World. Jdeme na to hned zhurta, protože Nintendo Direct byl řádně vydatný. Pokud vás zajímají hry samotné, přeskočte na druhou polovinu článku, teď se podíváme na technickou stránku Switche 2.

Tělo konzole bude mít stejnou tloušťku jako první Switch. Velikost obrazovky naroste na 7,9". Displej LCD bude podporovat HDR a obraz na něm uvidíme v rozlišení 1080p s podporou 120 FPS. Nezlepší se jen obraz, Switch 2 slibuje také lepší zvuk s podporou 3D audia.

Při odpojení ovladačů od těla konzole bude hraní pohodlnější s nově zpracovaným podstavcem. Switch 2 naštěstí bude mít 2 porty USB-C. Jeden na dolní straně, jeden na horní. Konečně tedy nebude problém konzoli nabíjet při hraní v tabletop módu.

Pořádná vylepšení čekají také dok konzole, skrz který se připojuje k televizi. Má v sobě vestavěný ventilátor a do televize vám pošle obraz až v rozlišení 4K opět s podporou HDR.

Ohledně úložiště pak přichází také upgrade. V základu má Switch 2 kapacitu 256 GB, což je oproti původnímu Switchi se 32 GB pěkný posun. Vzhledem k tomu, že podporuje vyšší rychlost čtení dat, si úložiště nerozšíříte klasickou microSD kartou. Místo toho musíte sáhnout po kartách microSD Express.

Ovladače a GameChat

Joy-Cony 2 odhalily bájné C tlačítko. To bude sloužit pro komunikaci s hráči online přímo v prostředí konzole. Kromě hlasového chatu GameChat podporuje i videohovory a sdílení obrazovky. Při prvním pohledu na rozhraní je jasné, že se Nintendo inspiruje Discordem. Záznamy obrazovek ostatních hráčů ale poběží ve velmi nízké snímkové frekvenci.

Pro základní komunikaci nebude potřeba dokupovat žádný externí hardware. Konzole má v sobě zabudovaný mikrofon, který má hlas dobře zachycovat i z dálky a díky noise cancellingu mu nebudou vadit ani okolní ruchy.

Pro videochat už budete potřebovat Nintendo Switch 2 kameru, která půjde do prodeje společně s konzolí a využijí ji i některé hry jinými způsoby. Kvalita jejího obrazu ale také nevypadá nijak zázračně. Do konce března 2026 budou tyto funkce bezplatně přístupné, poté k jejich používání bude potřeba předplatné Nintendo Switch Online. Pro zodpovědné rodiče je dobrou zprávou, že GameChat spadá pod nastavení rodičovské kontroly.

Potvrdilo se také to, že Joy-Cony 2 budou k tělu konzole připojené magneticky a každý z nich bude možné využít v režimu myši. Viděli jsme několik ukázek, jak tuto funkci Nintendo hodlá využít. Kromě miniher v Mario Party přijde vhod i u strategií, jako je Civilization VII. Za zmínku také stojí menší úpravy, jako zvětšení analogových páček a tlačítek SL a SR, které jsou zároveň součástí magnetického mechanismu.

Abyste si všechny novinky mohli pořádně otestovat, spolu s konzolí vyjde ukázková hra Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Vypadá to, že se možnosti nového hardwaru snaží představit podobně, jako to udělal PlayStation s Astro's Playroom. Na rozdíl od něj ale bude Welcome Tour placenou záležitostí.

Mezi další nové funkce, které už nejsou přímo spojené s ovladači, patří Game Share. Stačí, aby si jeden hráč pořídil hru a lokálně se může připojit na 3 další konzole, kde mohou hrát přátelé bez omezení společně.

Hry nové i staré známé hity

Hrám pro Nintendo Switch 2 se budeme dále věnovat zevrubně na Doupěti v samostatných článcích. Ale stručný přehled určitě neuškodí. Největší rozruch určitě způsobí kousky jako Mario Kart World, která vám dovolí závodit v celém otevřeném světě. Překvapením na konec byl Donkey Kong Bananza, první 3D díl po sakra dlouhé době. A internety už pomalu boří i The Duskbloods, novinka od studia FromSofware, autorů Elden Ringu a série Dark Souls. Ta vyjde příští rok exkluzivně na Switch 2.

Nově oznámených her a exkluzivit není mnoho, což může být zklamání. Rozhodně ale bude co hrát. Ve výčtu níže najdete doposud oznámené hry, s nativní podporou Switche 2, a to nepočítáme zpětnou kompatibilitu. Většina z nich má vydání plánované na letošní rok.

Nintendo také už minulý týden propálilo Nintendo Switch 2 edice starších her. Ty budou fungovat podobně jako remastery her PlayStationu. Pokud máte hru koupenou na Switchi, za příplatek získáte vylepšenou verzi pro Switch 2. Ve většině případů to ale neznamená jen lepší rozlišení a vyšší FPS. Například Kirby and the Forgotten Land dostane novou příběhovou kapitolu, Breath of the Wild a Tears of the Kingdom budou propojené s mobilní aplikací, která vám pomůže se ve světě lépe orientovat. Zatím ale nevíme, jak na tom tyto upgrady budou cenově.

Pokud je vám to pořád málo, dokoupit si budete moci ještě dva kousky nového hardwaru. Ukázal se nám vylepšený Pro Controller, který oproti tomu současnému má jack pro audio a 3 tlačítka navíc. Kromě C tlačítka jsou to dvě na zádech ovladače, kterým sami můžete nastavit jejich funkci.

Druhým kouskem je pak oficiální Game Cube ovladač, který je spojený s oznámením knihovny her pro Game Cube v rámci předplatného NSO + Expansion Pass. Tento přídavek bude dostupný pouze na Switchi 2. Je ale docela zklamáním, že při vydání budou jeho součástí jen 3 hry - Legend of Zelda: Wind Waker, SoulCalibur 2 a F-Zero GX. To je prostě málo. Alespoň máme příslib do budoucna, že se dočkáme dalších přídavků.