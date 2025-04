Nintendo Switch 2 se naplno předvede v hodinové prezentaci dnes odpoledne

Po tříměsíčním čekání nás dnes v 15:00 našeho času čeká slibovaná prezentace Nintendo Direct se zaměřením na konzoli Switch 2. Kromě samotného hardwaru dojde také na oznamování her. Vypadá to, že to bude pořádně nabitá akce, protože bude mít zhruba 60 minut, což je o poznání víc, než Directy běžně mívají. Premiéru můžete sledovat na YouTube nebo na Twitchi.

Novinky na nás bude Nintendo chrlit i v následujících dnech. Po dlouhé době se totiž vrací Nintendo Treehouse, který jistě dobře znáte, pokud si pamatujete dobu E3. Ve čtvrtek a v pátek od 16:00 našeho času budou na kanálech Nintenda vysílat ukázky z hraní čerstvě oznámených novinek. Zatím nelze ani odhadnout, na jaké hry přijde řada. Podle informací z aplikace Nintendo Today! to bude pořádná nálož. Čtvrteční stream potrvá 4 hodiny, páteční pak vydrží 3 hodiny.

Velmi brzy můžeme také očekávat první dojmy z hraní od samotných fanoušků. V pátek totiž proběhne první event Nintendo Switch 2 Experience v New Yorku a v Paříži a v dalších týdnech dostanou šanci i hráči z dalších částí světa. Nintendo ale i tentokrát na Česko a Slovensko zapomnělo.

Co takhle trocha spekulací a výtažku z neoficiálních informací? Posledních pár dní to na internetu neustále šustí. Můžete se dočíst třeba o tom, že cena konzole bude 400$, což by u nás vycházelo na nějakých 10 000 korun. A to je vcelku očekávaná cena. Příchod na trh se pak nejčastěji odhaduje na červen. Letošní léto by tedy nemuselo být tak suché jako obvykle.

Tento týden byla také řeč o devkitech nového Switche. Z nedávné Game Developers Conference si několik zahraničních novinářů odneslo dojmy v tom smyslu, že řada společností třetích stran ještě nemá nástroje pro tvorbu her na Switch 2. Nintendo mělo devkity poskytnout hlavně vydavatelům a studiím, se kterými má vybudované vztahy a vzájemně si důvěřují. Jak to bude vypadat nejen s hrami od týmů třetích stran, ale hlavně s exkluzivitami přímo do Nintenda, se dozvíme už dneska, takže netřeba přílišného spekulování. Informace o všech zásadních novinkách se v průběhu dneška a následujících dní dočtete v dalších článcích na Doupěti.