Co se v roce 2025 nejvíc hraje na Nintendu Switch. Tady jsou nejoblíbenější hry

V aktuálním ročníku basketbalu můžete očekávat převážně klasiku. V režimu kariéry se šplháte na vrchol. Vyrazit můžete i do nově zpracovaného města, kde vás čekají různé úkoly a trocha streetballu. Kromě toho nechybí ani možnost chopit se vedení vlastního týmu a zapojit se i do ženského basketbalu.

Hraní Marvel Super Heroes nijak výrazně nevybočuje od ostatních Lego her. Kombinuje skákačkové akční pasáže s řešením logických hádanek. Hlavním tahákem je bohatá soupiska hratelných postav, mezi kterými jsou nejen nejznámější hrdinská jména. Do rukou se nám dostanou i někteří záporáci.

Svět komiksových hrdinů Marvelu jsme v Lego hrách navštívili několikrát. Když se do toho vloží rovnou Avengers, je jasné, že to bude pořádné dobrodružství. Superhrdinové musejí spojit síly proti mocným nepřátelům. Doktor Doom spojil síly s Lokim a společně ohrožují naši domovskou planetu. To samozřejmě Spider-Man, Iron Man, kapitán Amerika a spousta dalších velkých jmen nemůže dopustit.

Tears of the Kingdom jsou přímým pokračováním Breath of the Wild a staví na většině jeho základů. Zároveň ale vše posouvá na mnohem vyšší úroveň. I když jsme stále v království Hyrule, prostředí se nemálo změnilo. Tentokrát navíc můžete navštívit i ostrovy v oblacích a otevře se vám také cesta do podzemí. A to jsme ani nenakousli hrátky s fyzikou pomocí nových schopností, které se jen tak neokoukají.

Deskové hry si našly svoje místo i v digitálním světě. Jedním z důkazů je právě The Game of Life 2, kde si jednoduše prožíváte běžný život a snažíte se to dělat lépe než protihráči. Na rozdíl o prvního dílu dostáváte do rukou více možností. Zahrát si můžete ve třech různých světech. První nemá daleko od našeho, ve druhém se vrátíme do středověku a prožijeme si rytířský příběh. Poslední nás pak zavede do fantasy světa, kde se vyzkoušíme roli chovatele příšer.

Cesta na post nejlepšího trenéra pokémonů čítá spoustu překážek. Musíte porazit ty nejlepší a již tradičně narazíte i na partičku záporáků. Pokud by vám základní porce obsahu nestačila, je k dispozici také rozšíření The Hidden Treasure of Area Zero rozdělené na dvě části. S jednou se podíváte do promrzlých krajin, druhé vás vezme na mořskou akademii.

V této hříčce si můžete vyzkoušet, jaké to je být černou dírou. Navíc rovnou poměříte síly s dalšími hráči. Hole.io podporuje hraní v multiplayeru pro 4 hráče. Platí to ovšem pouze při hraní na jednom zařízení, přes internet si s kamarády nezahrajete.

16. Overcooked! All You Can Eat

Místo toho, aby se studio Ghost Time Games pustilo do dalšího pokračování své kuchařské party hry, rozhodli se zabalit všechen dosavadní obsah do jednoho balení. All You Can Eat obsahuje úrovně z prvního a druhého dílu a přihazuje k nim veškeré dodatky, které v průběhu let vznikly. Pokud ještě žádnou hru ze série Overcooked nemáte, tahle verze je rozhodně tou nejlepší volbou.

Celkově to tak dělá stovky rozmanitých úrovní, kde se mění nejen prostředí, ale i pokrmy, které pro své zákazníky musíte co nejrychleji připravit. Nově v této verzi najdete Assist mód pro méně zdatné hráče, kteří se chtějí pustit do vaření, ale obešli by se bez chaosu a shonu kvůli omezenému množství času.

Hodnocení recenzentů: 84 %

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 %)

