Co se nejvíc hrálo na Nintendu Switch v roce 2024. Tady jsou nejoblíbenější hry pro Nintendo

Little Kitty, Big City je relaxační záležitost, ve které můžete prozkoumat každou uličku města a dost možná narazíte na nějaké překvapení. Kromě dalších zvířat žijících na ulici najdete i spoustu oblečků, které můžete navléct na svoji kočičku. Cesta domů je sice tím hlavním, ale aktivit můžete dělat tolik, že by byla škoda každou z nich nevyzkoušet.

Jako správná kočka se hlavní hrdinka této hry sluní a parapetu, když v tom kvůli své nepozornosti spadne na ulici. To znamená dvě věci. Musí najít způsob, jak se dostat domů. Ještě předtím má před sebou celé městečko, které by pro zvědavou kočku jistě stálo za prozkoumání. Navíc když si během něj může najít několik zvířecích kamarádů.

Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit svůj dluh ďáblu. Jednoduché to ale rozhodně nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a souboji s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci.

Cesta na post nejlepšího trenéra pokémonů čítá spoustu překážek. Musíte porazit ty nejlepší a již tradičně narazíte i na partičku záporáků. Pokud by vám základní porce obsahu nestačila, je k dispozici také rozšíření The Hidden Treasure of Area Zero rozdělené na dvě části. S jednou se podíváte do promrzlých krajin, druhé vás vezme na mořskou akademii.

Pro hráče, kteří už mají dost tradičního stylu pokémonů, je Arceus to pravé. Vracíme se do historie v regionu Hissui, kde se lidé teprve zabydlují a pokémoni obývají jeho valnou většinu. My se vydáme na průzkum do divočiny, abychom o pokémonech sbírali data. Jejich chytání je v Arceu udělané ve stylu akční adventury. Plížíte se, nesmíte pokémona vyplašit a ve správnou chvíli házíte pokébal.

V prvním díle nádherné plošinovky Unravel jsme s pleteným hrdinou Yarnym objevovali rodinné osudy plné emocí. Pokračování zaběhlý styl osvěžuje přidáním další vlněné postavičky, které se v kooperaci chopí druhý hráč. I když lze hrát Unravel Two sólo, je to jedna z těch her, kterou byste rozhodně měli hrát s kamarádem.

Poker na drogách. To je vcelku trefný popis nedávného indie hitu Balatro, ve kterém se správnou kombinací karet snažíte dosáhnout co největšího množství bodů. Nehrajete ale jen tak s nějakými kartami. Balíčky obsahují všemožné druhy žolíků, přičemž každý z nich trochu mění pravidla hry a vlastnosti karet. Musíte tak karty vykládat na stůl s rozmyslem a bez trochy štěstí se to také neobejde.

Inside vás provede temnotami industriálních továren, kde po chlapci pátrají roboti. V boji byste proti nim obstáli jen těžko, a tak se musíte plížit ve stínech a vyhýbat se každému senzoru, který by vás mohl zahlédnout. Aby toho nebylo málo, objevíte hodně nepříjemná tajemství ohledně toho, co stoje provádějí zdejším obyvatelům.

Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus.

To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik.

13. Overcooked! All You Can Eat

Místo toho, aby se studio Ghost Time Games pustilo do dalšího pokračování své kuchařské party hry, rozhodli se zabalit všechen dosavadní obsah do jednoho balení. All You Can Eat obsahuje úrovně z prvního a druhého dílu a přihazuje k nim veškeré dodatky, které v průběhu let vznikly. Pokud ještě žádnou hru ze série Overcooked nemáte, tahle verze je rozhodně tou nejlepší volbou.

Celkově to tak dělá stovky rozmanitých úrovní, kde se mění nejen prostředí, ale i pokrmy, které pro své zákazníky musíte co nejrychleji připravit. Nově v této verzi najdete Assist mód pro méně zdatné hráče, kteří se chtějí pustit do vaření, ale obešli by se bez chaosu a shonu kvůli omezenému množství času.

Hodnocení recenzentů: 84 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 3 681 hráčů)

Oficiální web hry

Hra na webu Nintendo (849 Kč)

Platformy: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: Ghost Town Games Ltd.

Datum vydání: 12. 11. 2020

Digitální distribuce pro PC: Steam