Nintendo Switch se ještě neloučí. Dnes odpoledne nás čeká půlhodina oznamování novinek

Netrpělivě očekáváme obšírné představení konzole Switch 2, ke kterému dojte 2. dubna. I když nás od této velké akce dělí jen týden, Nintendo hodlá dát jasně najevo, že s podporou původního Switche nekončí. Proto dnes od 15:00 našeho času můžete sledovat další ze série prezentací Nintendo Direct, kde se během zhruba půl hodiny představí nadcházející novinky. Sledovat můžete na YouTube.

Nevypadá to, že by mělo jít o jednu z menších prezentací. Jak je ale zvykem, nemáme tušení, co nás odpoledne čeká. Nintendo ovšem jasně upozornilo, že žádné novinky ohledně nadcházející konzole neuvidíme. Ten týden snad už zvládne vydržet každý.

Po oznámení Directu samozřejmě internety srší spekulacemi ohledně toho, co se chystá. Opět se vrací zbožná přání o oznámení remasterů dalších dílů ze série Metroid Prime a nepohrdli bychom ani porty The Legend of Zelda: Twilight Princes a Wind Waker, které jako jedny z mála her zůstávají ve WiiU vězení.