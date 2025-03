Nintendo zavádí nový systém sdílení digitálních her s rodinou. Budou fungovat jako fyzické cartridge

Včerejší prezentace Nintendo Direct byla slabší, což se dalo očekávat vzhledem k tomu, že příští středu nás čeká velké odhalení Switche 2 a jeho her. Nejzajímavější oznámení se kupodivu netýká hry. Viděli jsme ukázku nového systému sdílení her, který využijí hlavně početnější rodiny s více konzolemi. Na Switch dorazí s aktualizací koncem dubna a fungovat bude i na nové generaci. Podporovaná bude většina her s výjimkou demoverzí a titulů z knihoven Nintendo Switch Online.

Hry, které si koupíte v digitálním obchodě, se budou moci chovat jako fyzické cartridge. S Virtual Game Cards jsou spojené dvě hlavní funkce. Pokud je na dvou konzolích přihlášený stejný Nintendo účet, můžete si na nich hry přenášet přes lokální připojení. Pro aktivaci je potřeba připojení k internetu, ale platí to jen pro první spuštění. Poté už můžete hrát offline na všech lokálních uživatelských účtech.

Rodinné sdílení

Největší využití ale bude mít tato novinka v početnějších rodinách. Do jedné skupiny účtů z rodiny se může přidat až 8 lidí. Abyste si mohli vzájemně půjčovat digitální hry, musíte se lokálně připojit a pro první spuštění je opět potřeba připojení k internetu. Poté už ale můžete hrát půjčenou hru offline. Zápůjčka trvá 14 dní, poté se hra vrátí původnímu majiteli. Nic vám ale nebrání v tom, abyste si ji vypůjčili znovu a nepřijdete ani o uložené pozice.

Zmizí tak nutnost přihlašovat se účtem rodiče na konzole s dětskými účty. Vedle 14denní doby je tady ještě jedno omezení. V jednu chvíli můžete každému členovi z rodiny půjčit jednu hru.

Pokud už ale nyní máte vše v domácnosti vyřešené, není důvod k panice. Virtual Game Cards budou volitelnou možností, stávající způsoby hraní her na vícero Switchích nezmizí, jak potvrzuje novinář Stephen Totilo ve svém reportu. „Myslíme si, že spousta lidí využije benefity virtuálních herních karet, ale je to volitelná funkce, uživatelé stále mohou používat současné způsoby,“ řekl mluvčí Nintenda.

Nintendo Switch 2 Editions

Nintendo tímto způsobem jistě reaguje na statistiky posledních let. Od dubna do prosince roku 2024 se více jak polovina jejich her prodala v digitální podobě. Fyzické krabičky stále tvoří značnou část, ale rozhodně nelze zanedbávat hráče s digitálními knihovnami.

Oficiální stránka s vysvětlivkami skrývá ještě jednu zajímavost. V poznámkách je zmínka o exkluzivních hrách pro Nintendo Switch 2 a Nintendo Switch 2 edicích her, které půjdou přenášet přes Virtual Game Card pouze v rámci nacházející generace.

Můžeme to tedy brát jako potvrzení toho, že na nové konzoli budou dostávat současné hry vylepšení, která využijí silnější hardware. Je ale otázkou, jestli se tyto edice budou prodávat za poplatek, či je současní majitelé her dostanou zdarma.