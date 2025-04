Nintendo zavádí virtuální herní karty a funkci GameShare. Celý Switch si můžete zálohovat v cloudu před prodejem konzole

Konzole Nintendo Switch dnes dostala dost možná poslední větší update systému, který ji připravuje na příchod Switche 2. Po instalaci verze 20.0.0 v hlavním menu nově najdete položku GameShare, což je funkce, skrz kterou so mezi sebou mohou konzole streamovat některé hry. Původní Switch se také zapojí, ale se sdílením vždy musí začít Switch 2. Při této kombinaci navíc bude GameShare podporovaný pouze lokálně, zatímco při sdílení mezi více Switchi 2 funguje i online.

Velkým tématem updatu je systém Virtual Game Cards, který nahradil starší fungování vícero konzolí jakožto primárních a sekundárních systémů. Pozitiva této novinky se týkají hlavně případů, pokud máte v domácnosti dva Switche. Digitální hry si můžete půjčovat jen lokálně. Je zvláštní, že nelze naráz propojit víc než dvě konzole vzhledem k tomu, že by mohlo jít o ideální funkci pro početnější rodiny.

S vícero konzolemi můžete používat i předchozí systém. K tomuto nastavení se dostanete v nabídce profilu pod záložkou User Settings -> Online Licence Settings. Nyní ale už není možné, aby jedna kopie hry běžela na několika konzolích současně. Dle zjištění uživatele Dukemon102 na Redditu lze této možnosti stále využít, ale pouze při přepnutí primární konzole do letového režimu, takže je použitelná jen pro hry bez online funkcí.

Záloha systému v cloudu

Kromě drobností, jako je úprava barev a vzhledu některých ikon, přibyla ještě jedna důležitá věc. S funkcí System Transfer to Nintendo Switch 2, kterou najdete v nastavení systému, se vaše konzole zálohuje v cloudu a resetuje do továrního nastavení. Na nové konzoli si pak všechna data opět stáhnete po přihlášení ke svému Nintendo účtu.

Někteří hráči mají v plánu původní Switch prodat či ho při nákupu Switche 2 využít pro slevu, což nabízejí některé zahraniční obchody. Právě v takových případech tuto novinku využijete. Pokud ale nemáte v plánu svoji stávající konzoli pouštět do světa, není důvod nahrávat svá data do cloudu. Po pořízení nové konzole si je můžete do Switche 2 převést lokálně bez toho, aby se původní Switch vrátil do továrního nastavení.