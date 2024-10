Nintendo zlikvidovalo i poslední emulátor Switche. Po Yuzu a Skylinu končí také Ryujinx

Tvůrci switchového emulátoru Ryujinx také hodili ručník do ringu. Nintendo se dohodlo s hlavním vývojářem gdkchanem, aby přestal na projektu pracovat a odstranil veškerá data, která mohla nějak ohrožovat intelektuální vlastnictví japonské společnosti. Výsledkem je, že Ryujinx se již z oficiálního webu nedá stáhnout a zmizely také zdrojové kódy i binárky z GitHubu. Bližší informace chybí, takže nevíme, jestli došlo také k nějakému finančnímu vyrovnání.

Nintendo se tak zbavilo i třetího (a posledního) emulátoru jeho aktuální herní konzole. Loni skončil rodící se Skyline, který fungoval na Androidu. Letos na jaře to zabalilo Yuzu fungující i na počítačích, součástí dohody navíc bylo, že autoři musí Nintendu zaplatit 2,4 milionu dolarů. Ryujinx byl technicky nejpokročilejší emulátor, fungoval na Windows, Linuxu a macOS, přičemž se připravovaly i verze pro Android a iOS. Ještě na jaře se tvůrci chlubili, že přes Ryujinx lze hrát přes 3500 her ze Switche.

Masivní výpad proti emulátorům nastal poté, co Nintendu unikla kopie loňského hitu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, kterou mohli lidé s emulátory hrát dokonce dřív než majitelé Switche. A samozřejmě zdarma.

Spolu s Yuzu se Nintendu podařilo zničit i emulátor Citra pro hry z 3DS, na kterém dělali stejní lidé. Konec ohlásil též Pizza Boy pro Game Boye. Zároveň i další lidé z vývojářského komunity oznámili, že už se emulátorům hardwaru od Nintenda nebudou věnovat. Většina emulátorů je však open source a je naděje, že někde zdrojové kódy zůstaly a že ve vývoji budou ti nejodvážnější pokračovat. Na Skyline chce například navázat Strato.

Konkurence takto důsledná není a emulátory PlayStationů a Xboxů dále fungují. Letos dokonce vyšel první emulátor PS4 (shadPS4) a překladová vrstva XWine1, která umožňuje na Windows spouštět hry z Xboxu One.