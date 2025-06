Nioh 3 z vás udělá samuraje nebo nindžu. Demo pokračování hardcore akce už je na PS5, ale jen na omezenou dobu

Team Ninja pokračuje ve své hardcore RPG sérii Nioh, která spojuje japonskou historii s démony jókai. Trojka kromě samurajských soubojů nově přidává styl nindžů. Jak novinky fungují, si můžete rovnou sami osahat. Na PS5 je k dispozici demoverze. Pokud máte zájem, není radno otálet. Demo je dostupné pouze do 18. června. Vydání se chystá na rok 2026 a Nioh 3 kromě PlayStationu rovnou dorazí i na PC.

V Nioh 3 si opět vytvoříme vlastní postavu, její role je ovšem předem daná. Hrajeme za mladého válečníka, který se má chopit postu šóguna v období Sengoku. Doba to není zrovna klidná, obzvlášť když se do nelehké politické situace zase připletou démoni. Jejich hlavy budeme stínat ve více otevřených zónách. Vypadá to, že styl úrovní z Wo Long se studiu osvědčil a tentokrát ho posunou ještě dál.

Dalo by se říct, že Nioh 3 je spojením základů série Nioh s prvky z Wo Long. Styl samuraje nabídne již známý zážitek. Pokud ale budete chtít hrát jako nindža, vedle zakomponování bojových umění do střetů s nepřítelem můžete také správně načasovaným stiskem tlačítka odrážet nepřátelské útoky. Tento styl má být pro fanoušky rychlejší akce, protože kromě klasických úskoků nindža umí provádět všemožné akrobatické kreace a nindžucu.