No Man's Sky se rozrostlo o biliony planet. V nových solárních systémech narazíte na plynné obry i hluboké oceány

Loni No Man's Sky s updatem Worlds značně vylepšilo procedurální generování jejich světů a slunečních soustav. Nyní přišel čas na druhou polovinu velké proměny a ani tentokrát to není žádná maličkost. S Worlds Part II se galaxie rozrostla o miliardy hvězdných systémů, respektive o biliony dalších planet. Čtete správně. I přes nenaplněné sliby v prvotní verzi hry bylo nutné uznat, že No Man's Sky byla vždy neuvěřitelně gigantická hra. Nový update posouvá možnosti enginu a technologií.

Neprozkoumané systémy byste měli poznat na první dobrou díky neokoukaným biomům a terénu. Po přistání se můžete setkat s novým zvířectvem a rostlinami. Takové planety mohou být až 10x větší než světy, které jste navštívili dříve. Jsou mezi nimi i plynní obři nebo planety pokryté hlubokým oceánem. Abyste je mohli prozkoumat, bez potřebné výbavy se neobejdete.

S větším využitím vodních hlubin se bude hodit také vylepšení ponorky Nautilus, systému potápění a rybolovu. Navíc nejen nové planety lépe vypadají na pohled. Systém nasvětlení je kompletně přepsaný, díky čemuž jsou stíny detailnější a svit sluncí vypadá na povrchu planet přirozeněji. Na vodních hladinách pak v noci uvidíte odrážející se hvězdy na obloze.

Zdroj: PS.Blog