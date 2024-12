Nová Mafia se naplno předvede už v pátek. Na The Game Awards poprvé uvidíme v akci i Borderlands 4

V pátek v 1:30 ráno našeho času začíná přímý přenos z letošního předávání cen The Game Awards. Jak už je zvykem, kromě ocenění a hudebních představení se na scéně objeví i trailery k nadcházejícím hrám. Máme potvrzené, že jednou z nich bude i Mafia: The Old Country, o které jsme se dozvěděli v létě. Kromě nástřelu příběhu a kratičkého teaseru toho víme velmi málo, což se na konci pracovního týdne změní. Celý přenos bude možné sledovat na řadě platforem včetně YouTube a Twitche.

Čeká nás návrat ke kořenům. The Old Country odvypráví příběh ze Sicílie ještě předtím, než Tommy Angelo vůbec spatřil světlo světa. Spekuluje se, že by měl hlavní roli sehrát don Saliery. Skvělou zprávou také je, že podle popisu hry na Steamu by měla obsahovat kompletní český dabing.

Mafia ale samozřejmě nebude tím jediným, co v průběhu noci uvidíme. Od vydavatelství 2K Games dostaneme také první ukázku v Borderlands 4, které má být doposud největším dílem série. V tomhle případě má jít přímo o záběry z hraní. Jestli to stejné bude platit i u Mafie, nebo dostaneme "jen" další trailer, zatím není jasné.