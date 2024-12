Nová Mafia se stylem vyprávění příběhu vrátí k prvním dvěma dílům. Dominantou herní Sicílie je město San Celeste

Mafia: The Old Country chystá svoji premiéru na léto 2025. Po představení prvního traileru měly weby IGN a VGC možnost vyzpovídat Nicka Baynese, prezidenta studia Hangar 13, a Alexe Coxe, vedoucího vývoje. I když v odpovědích často opakovali informace, které najdete v našem předchozím článku, došlo na několik zajímavostí. Jednou z nich je, že se nový díl bude stylem vyprávění příběhu blížit prvnímu a druhému dílu.

Na rozdíl od trojky, která byla situovaná více jako otevřený svět, kde měl hráč více volnosti, nás hrou bude provázet hlavně příběhová linka. I když prostředí The Old Country bude stále otevřené a v určitých momentech budete moci více prozkoumat jeho práci, příběh tady bude největším tahounem.

Do Enzova příběhu nahlédneme v moment, kdy utíká z nucených prací v sirných dolech a hledá cestu, jak se postavit na vlastní nohy. Vzhledem k tomu, že se vracíme do minulosti víc než v jakémkoliv jiném díle, se prostředí hry bude značně lišit. Většinu herní mapy tvoří venkov, kterým můžeme cestovat dobovými automobily či na koních.

Nepřijdeme ani o více zalidněné části. Největším městem v The Old Country bude San Celeste. Že vám toto jméno nic neříká? Je sice smyšlené, ale pokud jste hráli druhý díl, měli byste ho znát. Dokonce jste ho i navštívili hned v úvodu hry v době Vitovy služby v armádě.

Autoři zatím neprozradili víc ohledně příběhu, ale znalci série prý mají očekávat různé odkazy a momenty, skrz které bude The Old Country propojené s dalšími díly série. „Do podrobností o těchto věcech se teď pouštět nebudeme. Myslím, že to do jisté míry odpovídá ostatním hrám ze série. Takže jsou na pozadí věci, které je spojují, ale ne nutně explicitně bijí do očí. Ale ano, myslím, že fanoušci budou spokojeni.“

Vedle snahy o vyprávění silného a poutavého příběhu je dalším stěžejním bodem vývojářů věrné převedení Sicílie do hry. Členové studia ji několikrát navštívili kvůli sběru materiálů a spojili se s nejmenovaným sicilským vývojářským týmem, který jim pomáhá se zpracováním reálií.

Došlo také na upozornění ohledně toho, aby hráči nesrovnávali novou Mafii s nadcházejícím GTA VI. Jak sami vývojáři říkají, obě série mají společné hlavně zasazení v městském prostředí, ale charakterem jsou to velmi odlišné série.