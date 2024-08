Nové balení Dooma spojuje první díly a oživuje multiplayer. Eternal dostal oficiální nástroje pro tvorbu modifikací

Ultimátní balík legend

Během včerejšího večera odstartoval letošní QuakeCon. Kromě turnajů a dalších událostí si id Sofware připravil také pár oznámení. Na pokračování Quakea stále čekáme a více informací ohledně Doom: The Dark Age jsme také nedostali. Místo toho byla řeč o retro záležitostech. První dva díly legendárního Dooma s oznámením rovnou vyšly v nové verzi, která obě hry kombinuje dohromady a přidává do nich několik dodatků.

Pokud už jste dříve vlastnili některý z původních dílů na PC, PS5, PS4, Xboxu One, Xboxu Series nebo na Switchi, nové balení dostanete zdarma. Přidává například vylepšené renderování, obšírné nastavení přístupnosti pro hráče s postiženími či možnost si ke hraní pustit nyní už oficiální soundtrack IDKFA od Andrewa Hulshulta. Jeho součástí jsou také zbrusu nové skladby pro dvojku.

Přídavky přicházejí i co do obsahu. Kromě základních her jsou součástí balíku levely TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, Master Levels pro Doom II, No Rest for the Living, Sigil a úplná novinka, která vznikla ve spolupráci týmů z id Software, Nightdive Studios a MachineGames - Legacy of Rust. Navíc si můžete dát ještě větší nášup díky podpoře komunitních modifikací, které do každé verze lze přidat přímo skrz prohlížeč ve hře.

Nezapomnělo se ani na fanoušky doomovského multiplayeru. Tento balík podporuje online deathmatch a kooperaci až pro 16 hráčů, přičemž hraní funguje i skrz platformy. Deathmatch se navíc rozroste o 25 nových map. Musíte ale počítat s tím, že online po vás bude povinně vyžadovat přihlášení k účtu Bethesdy.

Modifikace pro Doom Eternal

Eternal je venku víc než 4 roky a za tu dobu pro něj vznikla slušná řada modifikací. Jejich tvůrci si ale museli poradit bez oficiálních nástrojů. To se ale mění. Vyšla totiž beta verze idStudio, která celý proces zjednoduší a je zdarma dostupná pro všechny tvůrce. V PC verzi máte možnost si výtvory potom do hry přidat rovnou z nabídky v menu, takže není třeba řešit stahování skrz software třetích stran. Pokud chcete tuto novinku vyzkoušet, musíte si na Steamu stáhnout betu pc-mod-preview. Je to velmi jednoduchý proces, ale pokud byste s ním měli problémy, podrobný návod najdete na oficiálních stránkách.

Chuťovky pro sběratele

I když se hry v dnešní době prodávají převážně v digitální podobě, pěkně zpracovaným fyzickým balením občas nepohrdne nikdo. id Software ukázal hned dvě nové varianty, kterými si budete moci rozšířit svoji doomovskou sbírku. Doom Anthology je kompletní balík, který obsahuje všechny díly série společně s exkluzivním steelbookem a 12,5 cm velkou repliku BFG s podsvíceným stojánkem. K dostání by měla být od 22. října letošního roku a k dispozici bude ve variantách pro všechny současné platformy za 80$.

Pokud ale máte rádi to opravdové retro, máme tady ještě větší laskominu. Ve spolupráci s Limited Run Games vzniknou dvě verze Doom SNES. 16bitová verze prvního dílu v této podobě dozná změn. Vývojáři do ní přihodili 14 nových úrovní a vylepšili také pohyb postavy, který v originálu SNESové verze nebyl ani zdaleka tak plynulý, jak ho známe z PC. Standardní edice za 99,99€ obsahuje manuál, plakát, retro krabici a barevnou cartridge se hrou. Deluxe edice, za kterou zaplatíte 199,99€, přidává na cartridge krvavý cákanec a v balení navíc najdete certifikát pravosti a prémiovou sběratelskou kartičku. V této podobě se bude prodávat pouze 666 kusů a do prodeje by Doom SNES měl jít příští rok.