Nové Heroes of Might & Magic nevydá Ubisoft, přestože značku vlastní. Předběžný přístup se stále plánuje na letošní rok

Fanoušci heroesů netrpělivě očekávají příchod nového dílu legendární strategické série. Heroes of Might & Magic: Olden Era měla do fáze předběžného přístupu vkročit už nedávno, ale tým ze studia Unfrozen si na dokončení prvotní verze vzal víc času. Stále se s jejím uvedením počítá na letošní rok. Nyní přichází překvapivá zpráva. I když jde o značku francouzské společnosti Ubisoft, tak Olden Eru nebude vydávat sama. Tuto roli na sebe přebírá Hooded Horse.

Americké vydavatelství Hooded Horse se zaměřuje hlavně na spolupráci s nezávislými vývojáři a ve svém portfoliu má nejednu úspěšnou strategii z posledních let. Určitě vám něco říkají Manor Lords. Pak jsou tady jména jako Against The Storm, Old World nebo 9 Kings.

V tiskové zprávě, která oznámení spolupráce doprovází, nenajdeme přímý důvod toho, proč hru nevydá přímo Ubisoft. Jeho ředitel pro vydavatelské záležitosti Alain Corre pouze celou spolupráci vychválil. „Jejich vášeň pro tuto značku a silné vztahy s komunitou strategických her dělají perfektní doplněk pro kreativní talent v Unfrozen. Společně znovu zažehneme Heroes of Might and Magic a hráčům přineseme zajímavé a neprozkoumané říše.“

Opět také přišlo ujištění, že bychom si Olden Eru měli skutečně osahat ještě letos. Zájem o hru dokazuje už jen to, že na Steamu ji momentálně má v seznamu přání přes 600 000 lidí a není se ani čemu divit. Ubisoft nechal Heroes of Might and Magic ležet ladem velmi dlouhou dobu. Snad se jejich návrat na scénu podaří.