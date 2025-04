Noví Heroes of Might & Magic připomínají letní vydání v předběžném přístupu filmovým trailerem

Ubisoft propůjčil svoji tahovou sérii týmu ze studia Unfrozen, který plánuje nový přírůstek do dlouholeté série Heroes of Might & Magic přidat letos v létě. Pokračování s podtitulem Olden Era vyjde nejdřív v předběžném přístupu na Steamu a vedle přidávání obsahu budou tvůrci hru upravovat v závislosti na zpětné vazbě komunity. Aby připomněli, že se jejich novinka blíží, vydali příběhový trailer, kde veteráni určitě poznají některé z účinkujících.

Na bojištích Olden Ery narazíte na známé kreatury, ale tvůrci slibují i řadu nových stvoření. Která ze stran konfliktu nakonec bude vítězem, uvidíme až v létě. Zatím to s novými Heroesy vypadá docela nadějně, snad tedy po několika zklamáních z řady projektů Ubisoftu přijde zase něco výborného.