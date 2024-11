Novinky pro virtuální realitu PlayStationu. Vetřelec dorazí těsně před Vánoci, Hitman bude mít premiéru na jaře

Alien: Rogue Incursion - Vychází 19. prosince

Návštěva vetřelčího univerza je ve světě virtuální reality velmi očekávaná. Tvůrci oznámili, že vývoj je dokončený, fanoušci se tak mohou těšit na prosincové vydání. Vedle toho jsme dostali trailer a další podrobnosti od TQ Jeffersona, produktového ředitele týmu Survios.

Nová ukázka se týká hlavně příběhu, v jehož hlavní roli je Zula Hendricks. Dějištěm hry je planeta Purdan, dříve označovaná jako LV-354. Budeme vyšetřovat, co se stalo jejímu kolegovy, což nás zavede do výzkumné laboratoře, kde proběhnul nejeden pochybný experiment.

K naší smůle se do laboratoří dostáváme v době, kdy byste tady vědce hledali marně. Místo toho celý komplex obsadili xenomorfové. Zula ale není ani zdaleka bezbranná. Do rukou se nám dostane třeba brokovnice, revolver nebo experimentální pulzní puška. Rogue Incursion vypadá velmi slibně a určitě by se mohlo zařadit vedle nedávných úspěchů Batman: Arkham Shadow a Metro Awakening.