Novou Mafii si na PC zahrajete dřív než na konzolích. Dostali jsme i ukázku sicilského dabingu

Už příští pátek se vrátíme na začátek minulého století na Sicílii, kde si prožijeme příběh novopečeného člena mafiánské rodiny. Pokud plánujete s hraním začít okamžitě, jak to bude možné, můžete si návštěvu domoviny lépe naplánovat. Vývojáři prozradili přesný čas, kdy bude Mafia: The Old Country dostupná na všech třech platformách. Na Steamu se zpřístupní už 7. srpna v 18:00. Hráči na PlayStationu mohou začít od 8. srpna v 1:00 ráno, což platí i pro Xbox. Všechny časy platí pro naše časové pásmo.

Poprvé se také můžeme podívat na to, jak ve hře bude znít sicilský dabing. Pokud chcete mít zážitek co nejautentičtější, bude to pro vás ta správná volba. Nás by sice víc zajímaly detaily o českém dabingu, ale nevypadá to, že se před vydáním dočkáme jakékoliv ukázky či odhalení toho, které herce při hraní uslyšíme. Čekání už ale nebude tak dlouhé, abychom si češtinu otestovali na vlastní kůži.