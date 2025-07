Nový Battlefield oficiálně odhalil svůj název. První trailer uvidíme už ve čtvrtek

Spekulace tentokrát byly trochu mimo. Na představení nového Battlefieldu nebudeme muset čekat do příštího týdne. Fanoušci budou na značkách už ve čtvrtek v 17:00 našeho času, kdy bude mít premiéru vůbec první trailer. K překvapení naprosto nikoho se pokračování bude jmenovat jednoduše Battlefield 6.

Díky několikaměsíčním testům a spoustě úniků, které jsme shrnuli v našem nedávném článku, už máme slušnou představu o tom, co bude nový Battlefield vlastně zač. Proslýchá se, že nebudeme muset čekat dlouho, než si ho bude moci osahat úplně každý. Dle údajů ze souborů z alfa testu by se otevřená beta měla rozjet už začátkem srpna. Pokud to tak skutečně je, nejspíš se to dozvíme společně s odhalením.