Nový Battlefield se ukazuje v prvních útržcích. Na návratu série se budou podílet i hráči v programu Battlefield Labs

EA se už pár let netají tím, že po průšvihu s Battlefield 2042 chce k dalšímu dílu dlouholeté série stříleček přistoupit jinak. Konečně nám sami přímo ukázali, jak jejich plán vypadá. V úvodním videu, kde se objevuje také pár krátkých ukázek ze hry, je řeč hlavně o nově zformovaných Battlefield Studios a testovacím programu Battlefield Labs.

Aby nový díl udržel zájem hráčů co nejdéle, bude se na jeho tvorbě přímo podílet komunita. Aktuálně je projekt v pre-alpha fázi, což je prý ten pravý čas, aby se vybraní jedinci v nadcházejících týdnech zapojili do první vlny testů. Do Battlefield Labs se přihlásíte skrz oficiální stránky a zájem je dost velký. Nejdřív budete muset vystát frontu, která aktuálně tvoří skoro 300 000 zájemců.

Vývojáři si od testů slibují vychytání všeho, co by mohlo dělat novému Battlefieldu problémy. Ať už jsou to technické nedostatky nebo mechaniky, které by se komunitě nelíbily. Testovat se bude zkrátka každý aspekt hry na PC i na konzolích. Vybráno bude několik tisíc hráčů, mezi kterými by měli být jak veteráni, tak nováčci. Zatím se mají do Labs možnost dostat jen hráči z Evropy a Severní Ameriky, ale do budoucna se má program dále rozšiřovat.

I když se testování rozjede v dohledné době, nečekejte, že internet okamžitě bude zaplavený materiály ze hry. Testeři budou muset podepsat NDA o mlčenlivosti. Jak ale známe komunitu hráčů, minimálně pár odvážlivců se podělí o podrobnosti.

Minimální požadavky pro Battlefield Labs Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Grafická karta: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

RAM: 16GB

Úložiště: minimálně 30GB Doporučené požadavky pro Battlefield Labs Procesor: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Grafická karta: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

RAM: 16GB

Úložiště: minimálně 30GB

Z prvních ukázek lze vykoukat, že se Battlefield zasazením vrátí ke stylu trojky a čtyřky s moderním válčením, vozidly a řádnou destrukcí. I tentokrát bude zaměřený hlavně na klasický multiplayer, ale kampaň tentokrát nebude chybět a prosakují také informace o battle royale režimu.

Na tomhle všem dohromady spolupracuje tým zvaný Battlefield Studios, který se skládá ze čtyř známých studií. Motive pracuje na obsahu pro jednoho hráče a na mapách. Dice zaštiťuje multiplayer. Criterion se také přidává ke kampani a Ripple Effect se stará o to, aby nový díl zaujal jak vracející se znalce, tak úplně nové hráče.

