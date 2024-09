Nový Battlefield se vrátí ke kořenům. Bude stavět na základech třetího a čtvrtého dílu

EA se podělilo o některé detaily k chystanému pokračování série Battlefield. Vince Zampella pro server IGN například potvrdil, že se značka vrátí ke kořenům a bude stavět na úspěchu Battlefieldu 3 a 4. To znamená, že už nedojde na obří multiplayerové zápasy po 128 hráčích, ale příští Battlefield vsadí na menší a intenzivnější přestřelky na menších mapách.

Hráče by také mohlo potěšit, že systém Specialists ze současného dílu Battlefield 2042 se také už nevrátí. Vývojáři se opět soustředí na návrat k tomu, co fungovalo dříve a dočkáme se tedy klasičtějšího přístupu k systému tříd. Další na co Zampella kladl důraz je chtíč projekt doručit vyladěný hned od začátku, aby nedošlo k podobným problémům, jakým čelil Battlefield 2042, který nebyl komunitou zrovna vřele přijat.

O tomto novém Battlefieldu ovšem nemáme žádné podrobnější informace, datum vydání ani oficiální název. Vypadá to ale, že EA se do nového dílu série pustilo naplno, jelikož Zapella prozradil, že sestavili zatím největší vývojářský tým pro Battlefield v historii série.