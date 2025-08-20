Nový Lego Batman bude chuťovka pro všechny fanoušky temného rytíře. Bere si to nejlepší z filmů, komiksů i her

Hry z kostkovaných světů jsme jednu dobu dostávali jako na běžícím páse. Tempo se sice zpomalilo, ale Lego hry jen tak nezmizí. Poslední adaptace Star Wars slavila úspěch a příští rok Warner Bros. vsadí na další oblíbenou značku, která v tomto odvětví několikrát zabodovala. Netopýří muž dostal už tři vlastní Lego hry. Novinka jménem Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ale hodlá superhrdinský příběh posunout na novou úroveň. Vydání se plánuje na příští rok pro PC, PS5, XSX a NS2.
Vývojářský tým TT Games se stejně jako u The Skywalker Sagy nedrží při zemi. Nový Lego Batman pokryje kompletní příběh temného rytíře. Od těžkých počátků si s Brucem Waynem prožijeme všechny události až do doby, kdy se z něj stala naprostá legenda. Jako Batmana ho známe už 86 let a tvůrci se rozhodli, že z jeho historie vyzobají to nejlepší, ať už je řeč o komiksech, filmech nebo ostatních herních adaptací.
Stopa arkhamské série, kterou stále miluje spousta hráčů, je při pohledu na záběry z hraní vidět na první pohled. Stejně tak jistě poznáte i scény z filmů. Legacy of the Dark Knight si nebere inspiraci jen z Temného rytíře, prostor dostane i Batman Roberta Pattinsona. Oproti starším Lego hrám nabídne nový Batman komplexnější zážitek. Vše se ovšem stále ponese v odlehčeném stylu, který je pro kostkované hry typický už od počátků.
Batmanova sága začíná tréninkem s Ligou stínů. Během cesty na post legendy se potká s řadou známých postav z ranků hrdinů, antihrdinů i záporáků. Jmenovat můžeme Robina, Catwoman, Nightwinga, Batgirl nebo Talii al Ghul. Z protějšího tábora pak nebude chybět Joker, Penguin, Poison Ivy nebo Bane.
Celou hru si po vzoru starších Lego her budeme moci projít v kooperaci pro dva hráče. Batman bude v boji využívat své high-tech vychytávky, ale i ostatní postavy mají vlastní specialitky. Třeba Catwoman se neobejde bez svého biče. Legacy of the Dark Knight chce také nabídnout výzvu pro náročnější hráče. Proto nabídne možnost volby obtížnosti, což u Lego her není zvykem.
Když zrovna nebudeme bít zločince v rámci mise, můžeme volně pobíhat v ulicích Gothamu. Batman má nástroje na to, aby se mohl dostat i na střechy a pro rychlejší přesuny se bude hodit i Batmobile nebo Batcycle. Při průzkumu otevřeného světa narazíte na vedlejší aktivity, jako je řešení hádanek, hledání sběratelských předmětů nebo potírání zločinu.
„Náš tým v TT Games tvrdě pracuje na tom, aby vytvořil svěží podobu milovaného Batman univerza, která nabídne nové a vylepšené mechaniky přesahující to, co znají dlouholetí fanoušci Lego her,“ říká JB Perrette z Warner Bros. „Vezmeme hráče na epickou výpravu Bruce Waynea, na jejímž konci se stane legendárním hrdinou Gothamu. Zapojili jsme do ní ikonické momenty napříč Batmanovou historií s naším speciálním Lego stylem. Náš zcela nový systém boje proti zločincům je skvělý a posouvá hratelnost na novou úroveň,“ dodává Jonathan Smith z TT Games.