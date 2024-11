Dobré i špatné zprávy pro GeForce Now. Nvidia zvýší kvalitu, ale omezí počet hodin cloudového hraní

Nvidia oznámila důležité změny v cloudové herní službě GeForce Now. Tarif Priority se změnil na Performance. Pořád stojí 299 Kč na měsíc či 1499 Kč na půl roku, avšak zvyšuje se jeho maximální rozlišení. To bylo dosud 1080p60 stejně jako u bezplatné tarifu, který ale nenabízel podporu pro ray tracing. Performace teď rozlišení zvyšuje na 1440p, snímková frekvence zůstává na 60 fps.

Od začátku příštího roku ale hráče čeká i jedno omezení. V ceně tarifu už bude jen 100 hodin hraní měsíčně (tedy asi 3 hodiny denně). Kdo volné hodiny vyčerpá, bude si moci 15 dalších přikoupit. V tarifu Performance to bude za 3 dolary, u Ultimate pak 6 dolarů. České ceny zatím neznáme, ale v přepočtu to vychází na 85 a 170 Kč s DPH. Kdo však příděl nevyčerpá, tomu se až 15 hodin přesune do dalšího měsíce.

Nvidia tvrdí, že 100 hodin stačí 94 % hráčů, kteří GeForce Now používají. Zbytek si bude muset připlatit, nebo najít jinou zábavu. Zároveň ale láká k tomu, abyste si GeForce Now předplatili ještě letos. Pak budete moci po celý rok 2025 hrát bez měsíčního omezení.

Služba v současnosti podporuje přes 2000 her a až do 22. listopadu nabízí 25% slevy na jednodenní přístupy. Performance tak vyjde na 89 Kč na 24 hodin, Ultimate na 179 Kč.