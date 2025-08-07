O betu Battlefieldu 6 je obrovský zájem. Do testování se může zapojit ode dneška každý

První víkendová beta sice oficiálně odstartuje až v sobotu, ale už dnes se otevřely servery pro nedočkavce. Předběžný přístup jste mohli získat za sledování odhalení, ale pokud jste ho z jakéhokoliv důvodu neviděli, stále máte možnost se do hraní pustit během dneška. Stačí na Twitchi sledovat jeden ze streamů a po půl hodině by vám v inventáři měl přistát přístup. Abyste ho získali, musíte propojit své účty na Twitchi s EA, případně i s dalšími platformami podle toho, jak hrajete. Tato akce očividně táhne, na Twitchi momentálně Battlefield 6 sleduje přes 600 000 diváků.
Servery se zatím drží v rámci možností slušně i přes obrovský nával hráčů. Jen na Steamu podle statistik má hru spuštěnou skoro 300 000 uživatelů. Je nutno počítat s tím, že než se dostanete do hry, budete muset vystát frontu. Čísla z konzolí bohužel neznáme, ale určitě ani na PlayStationu a Xboxu nebude zájem o betu úplně malý. Jestli se vám nechce řešit propojování účtů nebo sledování streamů, od soboty už si zahrajete bez dalších obstrukcí.
Během tohoto víkendu si můžete vyzkoušet tři mapy v pěti různých módech. Každá mapa je připravená na to, aby se na ni daly hrát všechny režimy. Nechybí nejoblíbenější Conquest nebo klasiky jako Breakthrough a Domination. Příští víkend se k tomu všemu přidá jedna další mapa spolu se dvěma dodatečnými módy. V rámci testů mohou hráči také plnit výzvy, za které jako odměnu dostanou exkluzivní skiny.