O cenu Grammy za herní soundtrack se popere Avatar či Wizardry. Nejvíc nominací nasbíraly hry Ubisoftu a PlayStationu

Tentokrát to bude potřetí, co na předávání cen Grammy dostane prostor také hudba z videoher. Nominovaných jich je celkem 5 a výběr je... nečekaný. Ostatně jako každý rok. Předchozí cenu si odnesl Stephen Barton za Star Wars Jedi: Survivor. Prvním oceněným pak byla Stephanie Economou, která je podepsaná pod hudbou z rozšíření Dawn of Ragnarök pro Assassin's Creed Valhalla.

Nominace her na Grammy 2025 Avatar: Frontiers of Pandora - skladatelka Pinar Toprak

- skladatelka Pinar Toprak God of War Ragnarök: Valhalla - skladatel Bear McCreary

- skladatel Bear McCreary Marvel's Spider-Man 2 - skladatel John Paesano

- skladatel John Paesano Star Wars Outlaws - skladatel Wilbert Roget II

- skladatel Wilbert Roget II Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - skladatelka Winifred Phillips

Čerstvé novinky z tohoto roku máme ve výčtu jen dvě. Vedle Star Wars Outlaws je to Wizardry, legenda z žánru krokovacích dungeonů, která letos vyšla v předělané podobě. Možná si řeknete, že Ubisoft si po svých nepříliš úspěšných blockbusterech nominace ani nezaslouží, ale tady musíme brát jejich hry jen z hlediska hudby a tu nemají vůbec špatnou.

Ani tak mi to ale nedalo a při pohledu na nominace jsem zakroutil hlavou, protože tady trestuhodně chybí velké letošní novinky. Soundtracky z her, jako je Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth nebo rozšíření pro Elden Ring jsou naprosto parádní záležitosti. Mým osobním kandidátem by byl také slovenský Felvidek. No, je jasné, že žádná z nich s oceněním neodejde. Který z nominovaných titulů si Grammy odnese, zjistíme 2. února příštího roku.