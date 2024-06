O velké hry pro iOS není zájem, prodávají se jich jen nižší tisícovky. Nejhůř si vede Assassin's Creed Mirage

Nevypadá to, že by Apple chtěl brzdit s podporou her od velkých společností. Přeci jen nedávnou přišlo oznámení, že kromě várky, ve které budou další díly ze série Resident Evil nebo letošní Assassin's Creed, vylepšují nástroje, které ulehčí vývojářům své hry portovat na iOS a MacOS. Podle analýzy webu Mobilegamer.biz se ale celkově velkým hrám na této platformě nedaří. Zatímco se u herních novinek většinou bavíme o prodejích ve stovkách tisíců či milionech prodaných kusů, tady jsou to nižší tisícovky.

Aktuálně nejhůře si zatím vede Assassin's Creed Mirage, jehož prodeje se nepřehouply ani přes 3 000 kopií. Příčinou toho jistě může být i fakt, že je na App Store dostupné nejkratší dobu oproti ostatním probíraným titulům. Přitom si ho stáhlo a vyzkoušelo přes 120 000 uživatelů. Jen zlomek z nich už ale byl ochotný zaplatit 49,99$ za přístup k plné hře. Podobný scénář nastává i v ostatních případech. Resident Evil 4 sice má na kontě 357 000 stažení, ovšem 29,99$ z peněženky pro odemčení plné hry vytáhlo zhruba

7 000 uživatelů. Ještě o něco hůř je na tom Resident Evil Village. Tyto výsledky vyplývají ze srovnání dat Appfigures.

Data z dalších zdrojů se trochu liší. I kdybychom tady ale mluvili o rozdílu několika tisícovek, o úspěchu se rozhodně mluvit nedá. A to nejen při srovnání s prodeji na platformách, pro které byly tyto hry primárně určeny. Propast je ještě větší, pokud budeme srovnávat výdělky s free-to-play mobilními hrami, které jsou na tom i v těch horších případech několikanásobně lépe.

Andrei Zubov ze společnosti Appmagic říká, že se o úspěchu rozhodně mluvit nedá. „Naznačuje to, že tyto hry již zaznamenaly velkou část svých potenciálních příjmů a nyní budou mít mnohem nižší příjmy. Když se podíváme na nejúspěšnější prémiové mobilní hry, uvidíme, že mnohé z nich jsou původně nezávislé tituly. Mají obvykle jednodušší ovládání, upřednostňují stylizovanou grafiku před tou špičkovou a jsou vhodné pro kratší chvíle.“ Velké hry z PC a konzolí jsou oproti tomu úplně jiná kategorie a je jasné, že běžnému mobilnímu hráči jejich pojetí jen tak nesedne.

Zubov pak dodává, že rozdíl je také v ceně. Prémiové nezávislé hry většinou hráče vyjdou na 5 až 10$, zatímco v těchto případech je nutné zaplatit několikrát víc. Právě to je jeden z důvodů, proč si myslí, že herní trhy na mobilech a klasických platformách zůstanou i nadále oddělené. „Hráči, kteří si mohou dovolit vlajkové telefony a hry za 50$, mají pravděpodobně prostředky na to, aby si mohli užívat hry i na PC a konzolích. Na druhou stranu u hráčů, kteří si nemohou dovolit herní zařízení nebo výkonné mobilní telefony, je méně pravděpodobné, že jednorázově utratí 50$.“ Do toho samozřejmě musíme počítat s tím, že velké hry jsou zatím dostupné jen na nejnovější řadě iPadů a iPhonů. Uživatelé se staršími zařízeními si musejí nechat zajít chuť tak jako tak.