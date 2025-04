Oblivion se vrací s vylepšenou grafikou a hratelností. Remaster už je venku pro PC i konzole

Konec dohadů a spekulací, The Elder Scrolls IV: Oblivion je zpět! Bethesda oznámila a rovnou vydala remasterovanou verzi téměř 20 let starého RPG. Je dostupná na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. V základu stojí 54,99€, tedy zhruba 1 380 Kč. V prodeji je také dražší Deluxe edice za 64,99€ (cca 1 630 Kč), se kterou dostanete navíc set zbrojí, zbraní, digitální artbook se soundtrackem a nechvalně známé zbroje pro koně. Dobrou zprávou ale je, že všechny původní přídavky včetně příběhových rozšíření Shivering Isles a Knights of the Nine jsou součástí základní verze, která je součástí předplatného Game Pass.

Do Cyrodiilu se po dvou dekádách podíváme v kompletně předělané podobě. I když remaster staví na základních mechanikách a funkcích Oblivionu, pohání ho Unreal Engine 5. Vylepšení měl na starosti francouzský tým Virtuos, který se snažil zachovat ikonický nádech tohoto rozsáhlého RPG. Využili k tomu nejnovější technologie, které jim engine dovolil. Svět nyní například přirozeně reaguje na sluneční svit a celkově je živější díky ambientním prvkům.

Přepracované prostředí a modely postav doplní také technologie pro lip sync, což je také jeden z benefitů enginu. Při hraní navíc uslyšíte nové dialogy, které se stylem liší u každé rasy, což si u původní verze Bethesda nemohla dovolit. Nemusíte se ale bát, že bychom přišli o některé z legendárních hlášek.

Není to ale jen grafika. Virtuos modernizuje i hratelnost. Ovládací schéma je jednotné pro pohled z první i třetí osoby, postavy nově mohou sprintovat a uživatelské rozhraní je přepracované po vzoru dnešních her. Nejspíš tím největším vylepšením je ale upravený systém levelování světa, díky kterému by postup hrou neměl být tak frustrující. Prý vznikl kombinací stylu původního Oblivionu a Skyrimu.