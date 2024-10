Obří průšvih tvůrců Pokémonů. Unikly zdrojové kódy, data zaměstnanců i neoznámené projekty

Loni to bylo studio Insomniac Games, letos se do hledáčků hackerů dostal Game Freak, tým tvůrců herních Pokémonů. Na internet se v průběhu víkendu rozletěla hromada dat. Celkový objem neznáme, ale určitě se pohybujeme minimálně v rámci několika gigabytů. V souborech se objevují nejen soubory týkající se her, Game Freak přímo přiznává, že unikly také údaje o 2 606 zaměstnancích.

Dat je velké množství, takže se postupně objevují další a další úryvky. Našly se v nich například beta verze a zdrojové kódy her Pokémon Heart Gold & Souls Silver. Bylo také jasné, že Game Freak pracuje na desáté generací pokémonů. Její kódové označení je Gaia, podle čehož fanoušci usuzují, že prostředí nových her bude inspirované Řeckem. Dalším z doposud tajených projektů má být MMO vznikající ve spolupráci s týmem ILCA.

O Pokémon Legends: Z-A už víme i z oficiálních zdrojů. Tato novinka vzniká pod kódovým jménem Ikkaku a nejspíš vyjde současně na aktuální Switch i jeho nástupce. Ani samotná konzole nové generace od Nintenda nebyla ušetřena úniku. Naštěstí pro Nintendo ale nejde o žádné velké odhalení. Ze souborů fanoušci pouze vyčetli, že ji vývojáři interně označují jako Ounce.

Nintendo se snaží uniklé materiály z internetu stahovat, šíří se ovšem velmi rychle. Na sociálních sítích tak můžete snadno dohledat nepoužité koncepty, materiály k přípravě designů postav či scénáře k příběhům, ať už k těm existujícím, nebo k doposud neodhaleným či nikdy nepoužitým.