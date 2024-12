Od kung-fu k fotbalu. Tvůrci bojovky Sifu připravují sportovní multiplayerovku Rematch

Informace o tom, že studio Sloclap připravuje novou hru, prosákly na veřejnost ještě před odhalením na The Game Awards. Nejspíš nikdo ale nedokázal odhadnout, o co vlastně půjde. Po rogue-like bojové hře Sifu se přesunuli na pole sportovních her. Rematch je fotbálek, kde se proti sobě postaví týmy o pěti hráčích. Vypadá to ale, že autoři svoji lásku k bojovým uměním hodlají zužitkovat i tentokrát.

Na hřišti v Rematch jsou si všichni rovni. Hráči nemají rozdílné statistiky. Nad soupeři musíte zvítězit použitím správné taktiky a vlastními dovednostmi. Ani v nejmenším nejde o simulaci. Díky tomu si můžete dovolit vystřihnout parádní triky, které od pohledu nemají daleko od boje ze zmiňovaného Sifu.

Mechaniky hry mají být jednoduše uchopitelné, ale pokud budete chtít míč na hřišti ovládanou na 100 %, bez tréninku to nepůjde. Zápasy tady také budou rychlejší než v klasickém fotbalu. Žádné pauzy ani tresty za faulování.

Rematch byl už od počátku navrhovaný jako online hra, takže nejlepší bude pro hraní svolat partu kamarádů. Společně se můžete probojovat i do vyšších lig. Aby autoři hráče u své novinky udrželi co nejdéle, plánují vydávat sezónní obsah, se kterým se hra rozroste o další herní režimy nebo kosmetické doplňky. Vydání je v plánu na léto 2025 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pokud byste si chtěli Rematch vyzkoušet v předstihu, můžete se na oficiálních stránkách přihlásit do beta testu.