Odhalení Battlefieldu 6 je na spadnutí. EA rozesílá balíky influencerům, jeden z nich se pochlubil na sítích

V našem velkém shrnovacím článku z minulého týdne jsme psali, že EA sice chystá pořádně další Battlefield ukázat ještě před koncem léta, ale zatím nevíme přesná data. To se ovšem změnilo, když streamer vystupující pod přezdívkou Doom49 na sociálních sítích sdílel nyní již smazanou fotku balíčku od EA, který předpovídá brzké odhalení. I když tedy stále neznáme konkrétní datum, zdroje se nyní shodují, že si EA svoji velkou akci připravuje příští týden v posledních červencových dnech.

Řadu let jsme u EA byli zvyklí, že nám všechny své novinky ukazovalo na EA Play, ale o této akci už dlouho nebylo slyšet. Battlefield 6 místo toho dostane vlastní prezentaci, která se má nést ve stylu eventu Call of Duty Next. Bude se tedy mluvit jen a pouze o tom, co se chystá pro další díl oblíbené série stříleček. Zmíněná fotka balíčku mimochodem také potvrdila, že se nový díl bude skutečně jmenovat jednoduše Battlefield 6.

Kromě toho, že nám EA řekne, co všechno nový Battlefield bude nabízet, máme očekávat také pořádnou ukázku z hraní a rozhovory s vývojáři. Pro EA jako vydavatele je to letos jednoznačně nejdůležitější titul, takže dává smysl, že to s ním hodlají rozjet ve velkém.