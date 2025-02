Onimusha nechystá jen nové pokračování. Letos se vrátí také druhý díl v remasterované verzi

Na loňských The Game Awards se mimo jiné představilo také pokračování samurajské série Onimusha. Producent Akihito Kadowaki a vedoucí vývoje Satoru Nihej na akci Capcom Spotlight poodhalili, co od chystané novinky máme očekávat. Vrátíme se do dob feudálního Japonska, konkrétně do oblasti Kjóta. Příběh pokračuje s novým protagonistou v hlavní roli, který se s démonickou rukavicí postaví démonovi jménem Genma.

Onimusha: Way of the Sword chce vyvážit hratelnost mezi vyšší obtížností a uspokojivým porcováním nepřátel. Akce určitě nebude málo, protože hrdina s každým zabitím absorbuje duši nepřítele, čímž sám zesílí. Další detaily nás teprve čekají a vývojáři mají dost času na to, aby nám o své novince řekli víc. Její vydání se totiž chystá až na rok 2026, kdy má vyjít pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Abyste se na nový díl pořádně připravili, dostanete možnost se vrátit k dalšímu předchůdci. První díl najdete i na moderních platformách v remasteru zvaném Onimusha: Warlords. K němu se v letošním roce přidá remasterované pokračování Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Tahle akční řežba vyšla původně v roce 2002 a v rámci série jde o nejúspěšnější díl. Vylepšená verze vyjde na PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Prozatím jsme dostali jen krátký útržek a lze očekávat, že se s vydáním počítá až na druhou polovinu roku.