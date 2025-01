Origin po 14 letech skončí. Hráči se ale separátního klientu u her od EA nezbaví

Začátkem minulé dekády chtěl každý větší vydavatel mít vlastní PC klient. Tato posedlost v posledních letech opadává. Rozloučili jsme se třeba s klientem Bethesdy, od 17. dubna letošního roku bude následovat Origin, skrz který jsme od roku 2011 hráli valnou většinu her od Electronic Arts.

Samozřejmě to neznamená, že přijdete o své nakoupené hry. Už pár let funguje EA App, odlišný klient, který ale v podstatě funguje na stejné bázi jako Origin. Stačí se jednoduše přihlásit se stejnými údaji a knihovna her se vám přenese do nového klientu. Stejně tak budete mít stále dostupné i uložené pozice v cloudu. Hry samotné nemusíte stahovat znovu, jde čistě o výměnu jednoho klientu za druhý.

Problém nastane ve chvíli, kdy používáte 32-bitový systém. Právě kvůli tomu, že Microsoft bude končit s podporou 32-bitového softwaru, přichází tato změna. Abyste EA App spustili, musíte tedy mít 64-bitové Windows.

Zdroj: EA