Originální Resident Evil je k dostání v digitální podobě. Na PC znovu vyjde celá původní trilogie

Většina dílů ze série Resident Evil je stále v prodeji. Ovšem pokud si ji chcete projít v původní podobě, je to o něco komplikovanější. Respektive bylo. GOG opět přivádí zpět na světlo světa tituly, které už dlouho dobu nebyly v digitální podobě dostupné na žádné z distribucí. Dnešním dnes si v jejich obchodě můžete za 10,95$ (255 Kč) pořídit originál Resident Evil s tím, že v dohledné době bude následovat i druhý a třetí díl. Rovnou můžete sáhnout po balíčku Resident Evil Bundle za 27,41$ (640 Kč), který obsahuje celou trilogii.

Jak už má GOG ve zvyku, není to jen prachobyčejná PC verze bez jakýchkoliv úprav. První Resident Evil vám v této podobě poběží bez problému i na moderních operačních systémech. Do nastavení přibyly nové možnosti renderování, vylepšení doznalo přehrávání cutscén či jejich načasování a narazíte na řadu dalších podobných úprav, které vám hraní zpříjemní. K tomu všemu přihazují také plnohodnotnou podporu hraní s ovladači všeho druhu. Lze očekávat, že podobné péče se dostane i dalším dvěma dílům. Detaily v jejich případech ale zatím neznáme.

Co ale zůstává při starém, je herní náplň a příběh. Sami si můžete zvolit jestli hru projdete v kůži Chrise Redfielda nebo Jill Valentine. Při procházení potemnělými chodbami záhadného panství vás bude doprovázet atmosférická hudba, která nabere na obrátkách při setkáních s hrůznými zrůdnostmi.

Toto oznámení trochu hází vidle do nedávných spekulací. Podle těch měl Capcom chystat na 30. výročí celé značky, které připadá na rok 2026, kompletní předělávku prvního dílu. Nyní, když vracejí její originál do prodeje, je méně pravděpodobné, že odhadovaná situace nastane. V rybníčku spekulací okolo série Resident Evil se ale insideři nezvládají dohodnout, jak to tedy opravdu má být, takže nezbývá než čekat, s čím se Capcom nakonec vytasí sám.