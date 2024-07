Otestovali jsme rozšíření Ursula's Return pro karetní hru Disney Lorcana. Nový set přidává sólo hraní i kooperaci

Na konci prázdnin to bude skoro rok, co Ravensburger pustil do světa svou dlouho očekávanou karetní hru Lorcana. Hráči v České republice si museli počkat až na začátek roku 2024, kdy se hra dostala také do tuzemské distribuce. Od té doby však rozjetý vlak nabírá na rychlosti. Na jaře vyšla série Into the Inklands a na konci května na pulty obchodů přistál Ursula's Return, jenž přidal velkou herní novinku, a to sólo mód a kooperativní mód. Co všechno Ursula's Return přináší a jak se vlastně hraje?

Starter Deck

Pro hráče jsou pochopitelně připraveny nové starter decky (429 Kč), v tomto případě dva. Každý z nich obsahuje okamžitě hratelný balíček s 60 kartami včetně dvou prémiových foilových karet. Dále v krabičce najdete žetonky a papírovou hrací desku. Každý ze starter decků pak obsahuje i jeden booster pack se 12 náhodnými kartami.

První balíček je složen z kombinace Amber/Amethyst a hlavní roli v něm hraje rodina Madrigalova. Karty z členů této rodiny tvoří skoro polovinu balíčku, což z něj tvoří jeden z nejtematičtějších v rámci celé Lorcany. Členové se mezi sebou různě kombí a je tak třeba počítat s tím, že tento balíček není na jedno zahrání.

Druhá starter deck obsahuje barvy Shappire/Steel a hlavními postavami je Anna z filmu Frozen a Herkules. Narazíte i na postavy z dalších filmů jako Mulan nebo Šípková Růženka. Celkově vzato je tento balík přímočařejší a jednodušší na hraní.

Imulineer's Throve

Imulineer's Throve (1 099 Kč) není v Lorcaně žádnou novinkou, tento box přinesl už Rise of the Floodborn Jedná se sadu, v níž najdete kartonový box na karty s oddělovači, 1 počítadlo lore, kostky na značení zranění a hlavně 12 booster packů. Jestliže vám nestačí hraní se základními starter decky a chtěli byste do Lorcany proniknout hlouběji, je Imulineer's Throve zajímavou volnou.

Booster packy

Samozřejmostí nové řady jsou booster packy (129 Kč). Jako obvykle obsahují 12 náhodně vybraných karet. A na jaké speciality se můžete těšit tentokrát? Z nejhodnotnějších Enchanted karet je to například Ariel - Sonic Warrior, Diablo – Devoted Herald nebo Cindarella – Melody Weaver.

Defeat the Sea Witch: Illumineer's Quest – Deep Trouble

Největší novinkou je příběhový box (1 299 Kč), v němž se buď sami nebo se spoluhráči postavíte Ursule. Box obsahuje jeden balíček karet pro Ursulu, dva balíčky karet pro hráče (hrát však můžete i s vlastními balíčky), 2 karty bojiště, papírový playmat, potřebné žetony a ukazatele a také speciální kartu ve zlatém obalu, kterou můžete otevřít až poté, co se vám Ursulu podaří porazit.