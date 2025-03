Ovladač DualSense vyjde v další limitované variantě. Tentokrát má motivy The Last of Us

Barevných variant konzolí a ovladačů je v této generaci méně ve srovnání s těmi staršími. I tak ale v průběhu let vyšlo pár pěkných kousků, mezi které se brzy přidá ovladač DualSense ve stylu hitu The Last of Us. Od 14 března si ho můžete předobjednat i v českých obchodech, do rukou se vám pak dostane 10. dubna. Tedy tak akorát včas k vydání druhé seriálové sezóny či vydání PC verze The Last of Us Part II.

„Chtěli jsme se ujistit, že design bude reprezentovat oba díly, a to prostřednictvím ikon trofejí v černém lesku na těle ovladače. Mezi nimi fanoušci The Last of Us okamžitě poznají tři obrazce: Světlušku, můru a vlka,“ říká k odhalení designu Neil Druckmann. Právě světluška je odkazem na první díl, zatímco zbylé dva obrazce poukazují na rozdíly mezi Abby a Ellie ve dvojce.

Cenově vychází limitovaný ovladač na 84,99€. V českých obchodech by měl stát okolo 2 tisíc korun. I když nejste přímo zapálenými fanoušky The Last of Us, ovladač může posloužit také jako sběratelský kousek. Po limitkách s motivy Astro Bota či Spider-Mana se jen zaprášilo a shánět je nyní budete těžko. Vedle klasických barevných variant můžete v obchodech aktuálně narazit jen na limitované motivy Helldivers 2 a Fortnite.