Ovladač DualSense vyjde ve dvou limitovaných variantách. Inspiruje se novinkami Concord a Astro Bot

V současné generaci se to moc často nestává, ale jednou za čas si Sony připraví limitované edice ovladačů pro pátý PlayStation. Za poslední dny jsme se dočkali oznámení rovnou dvou. DualSense s motivy Concordu sice vypadá povedeně, ale budeme si na něj nejspíš muset nechat zajít chuť. Už totiž byly spuštěny předobjednávky, a to pouze v americkém obchodě PlayStationu. Ke hráčům zamíří 23. srpna společně se hrou, ale není jasné, jestli se vůbec někdy dostane do Evropy.

To už ale naštěstí není případ limitky, která doprovodí plošinovku Astro Bot, jejíž vydání se chystá na 6. září. Ovladač se do rukou hráčů dostane ve stejné datum, předobjednávky ale budou spuštěny už 9. srpna. Tato varianta by se měla objevit i v tuzemských obchodech a rozhodně patří mezi ty povedenější. Prodávat se bude za 79,99$, tedy necelých 1 900 Kč. Jak už bývá zvykem, limitované varianty jsou o něco dražší než klasické ovladače.

Pokud to bude vypadat podobně jako u předchozích limitovaných ovladačů, neměli byste s objednávkou vyčkávat. Třeba speciálky, které vyšly ke Spider-Manovi 2 nebo ke God of War Ragnarök, byly pryč docela rychle. I když Astro Bot není očekávaná novinka takového kalibru, hráči jasně dali při oznámení najevo, že se na něj těší, takže tato varianta může z obchodů také zmizet během chvíle.