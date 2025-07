Ovladač PlayStationu půjde spárovat se čtyřmi zařízeními najednou. Update také přidá úsporný režim pro některé hry

Když máte v domácnosti vícero zařízení a pouze jeden ovladač, může být otrava ho pokaždé znovu párovat, pokud si třeba místo PlayStationu chcete zahrát na PC. S novým updatem tento problém v podstatě zmizí. DualSense a DualSense Edge bude možné spárovat se čtyřmi různými zařízeními najednou. Jednoduše mezi nimi půjde přepínat kombinací PS tlačítka s jedním ze čtveřice znaků.

Tato funkce bude prozatím dostupná v beta verzi systémového updatu pro PS5. Nemělo by ale trvat dlouho, než ho Sony uvede do ostrého provozu. Ukládání zařízení do jednoho ze čtyř slotů bude velmi jednoduché. Stačí s vypnutým ovladačem držet trojúhelník, kolečko, čtverec nebo křížek v kombinaci s PS tlačítkem. Poté ho připojíte třeba k PC nebo mobilu klasicky přes Bluetooth a máte hotovo.

Další novinka sice dorazí ještě o něco později, ale PlayStation oznámil také nové nastavení napájení Power Saver. S ním bude konzole spotřebovávat méně energie, ale na druhou stranu budou některé její funkce omezené. Nepůjde například využívat VR prostředí a celkově se sníží výkon. Hry mohou přijít i o některé funkce.

Nutno podotknout, že Power Saver bude možné využít jen u her, které ho přímo podporují. Běžného hráče nejspíš ani nenapadne něco takového zapínat za cenu toho, že hry mohou běžet hůř. Sony toto nastavení zavádí jako součást svého environmentálního plánu Road to Zero, podle kterého se do roku 2040 chce zbavit emisí.