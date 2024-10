Path of Exile 2 si v listopadu nezahrajeme. Spuštění předběžného přístupu se odkládá o tři týdny

Fanoušci této hardcore diablovky to nemají lehké. Když po letech čekání a odkladů dostali datum spuštění předběžného přístupu pro druhý díl, opět přicházejí další špatné zprávy. Velká tragédie se ale nekoná. Studio Grinding Gear Games start odkládá o tři týdny. Nově tedy platí, že se do hry budeme moci pustit od 6. prosince.

S oznámením přišel ředitel vývoje Jonathan Rogers. Vedle omluvy prozradil také důvod odkladu. Na vině není hra jako taková. Místo toho musí ladit infrastrukturu serverů, což zabere víc času, než původně očekávali.

Jednou z věcí, která proces komplikuje, je zajištění správného fungování sdílených mikrotransakcí. To, co si za reálné peníze koupíte ve dvojce, můžete využít i v jedničce a naopak. Jde nejen o PC, ale i konzolové verze, u kterých je to s kompatibilitou složitější. Čas navíc tak zužitkují k tomu, aby každý dostal to, za co zaplatil, a aby nikdo kvůli chybě nepřišel o svůj účet.

Zhruba za čtyři týdny chystají vývojáři živé vysílání, během kterého hráčům prozradí, co všechno v předběžném přístupu najdou. Půjde o větší událost, než bylo jakékoliv představení předchozích lig. Podle Rogerse by sice mohli dodržet původní plán spuštění, ale nemůže zaručit, že by se to obešlo bez chyb. Kromě výše zmíněných problémů pomůže dodatečný čas také s přípravou serverů na obrovský nápor, který se se startem Path of Exile 2 očekává. Tak snad se začátkem prosince konečně dočkáme.