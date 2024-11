Path of Exile 2 to rozjede příští týden. Známe hardwarové požadavky jednoho z největších konkurentů Diabla

Fanoušci akčních RPG už se třepou nedočkavostí. Grinding Gear Games odložili svoji novinku nedlouho před spuštěním předběžného přístupu, ale nebyl to odklad nijak drastický. Celé to vypukne 6. prosince od 20:00 našeho času. Hrát můžeme jak na PC, tak rovnou i na konzolích. Konečně už si také můžete ověřit, jestli vám Path of Exile 2 pojede na vaší sestavě.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i7-7700 nebo AMD Ryzen 5 2500x

Intel Core i7-7700 nebo AMD Ryzen 5 2500x RAM: 8 GB

8 GB Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 960 nebo Intel Arc A380 nebo ATI Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 960 nebo Intel Arc A380 nebo ATI Radeon RX 470 DirectX: Verze 12

Verze 12 Úložiště: 100 GB Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i5-10500 nebo AMD Ryzen 5 3700X

Intel Core i5-10500 nebo AMD Ryzen 5 3700X RAM: 16 GB

16 GB Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 2060 nebo Intel Arc A770 nebo ATI Radeon RX 5600XT

Nvidia GeForce RTX 2060 nebo Intel Arc A770 nebo ATI Radeon RX 5600XT DirectX: Verze 12

Verze 12 Úložiště: 100 GB

Mimo vše výše zmíněné je také nutné mít u grafické karty minimálně 3 GB VRAM a vývojáři doporučují hru instalovat na SSD. I když z ukázek vypadá Path of Exile 2 velmi dobře, nároky nejsou příliš krvavé.

Abyste se do předběžného přístupu dostali, musíte si pořídit některý z placených balíčků. Minimálně vás tedy vyjde na necelých 28€, což je zhruba 700 Kč. Pokud jste ale v prvním díle utratili víc než 480$ na svém účtu, přístup dostanete jako dárek zdarma. Jestli podmínku splňujete, si jednoduše můžete ověřit na oficiálních stránkách v "Account transactions".

Path of Exile 2 by v předběžném přístupu měl strávit zhruba půl roku. Pak bude stejně jako první díl k dispozici zdarma s tím, že budete moci tvůrce podpořit nákupem kosmetických doplňků. Už v prvotní verzi má zahrnovat většinu obsahu. Potěšeni budou hlavně ti z vás, kteří se vyžívají v endgame obsahu. Vývojáři upozadili kampaň kvůli tomu, aby nabídli co nejvíc zábavy pro hardcore hráče hned ze startu.

Zdroj: Steam