PC port Marvel's Spider-Man 2 je tragický. Hráči si stěžují na grafické chyby a padání hry i na nejvýkonnějších sestavách

Jeden by si myslel, že se PlayStation u svých portů poučil po tom, jak vypadalo při vydání první Last of Us. Bohužel se ukazuje, že PC verze jejich her jsou stále nevyzpytatelné. Dalším takovým případem je nově vydaný Marvel's Spider-Man 2, kterému hráči na Steamu nadělili 54 % kladných hodnocení. Pavoučího muže na PC trápí řada technických problémů.

V recenzích se můžeme dočíst o rozbitém nasvětlení scén či texturách, které se odmítají načíst. Nezáleží přitom na tom, jak výkonnou máte sestavu. Problémy mají i hráči s grafickými kartami GeForce 4090. Navíc při zapnutí Frame Generation Spider-Man 2 rovnou spadne. Padání je obecně další velký problém, který se v uživatelských recenzích objevuje často. Včera alespoň vyšel první hotfix, který řeší některé problémy s ray tracingem.

Je nepochopitelné, že Sony jednu ze svých největších her vypustí na PC v takovém stavu. Když už to vypadalo, že jejich porty budou při vydání stát za to, ukázalo se, že to stále není jistotou. Na Spider-Manovi 2 navíc pracoval tým NIxxes Software, který má v tomto směru dobrou pověst. Tedy spíš měl dobrou pověst. Snad se co nejdřív PC hráči dočkají opravných patchů. Pokud jste hru měli v plánu pořídit, nemusíte nikam spěchat.