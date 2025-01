Phantom Blade Zero ukazuje parádní souboj s bossem. Tvůrci se inspirují klasickými kung-fu filmy a čínským bojovým uměním

Loni prodejní žebříčky bořil Wukong, podobné ambice bude mít čínský tým S-Game, který už dříve představil svoji nadcházející novinku Phantom Blade Zero. K oslavám čínského Nového roku vypustili do světa novou ukázku z hraní včetně řady doplňujících informací. Mimo jiné se jim prý podařilo vylepšit vizuální stránku hry, ať už je řeč o texturách, modelech či nasvícení.

Jelikož i představení hry proběhlo na prezentaci PlayStationu, není divu, že se tvůrci soustředí hlavně na informace ohledně konzole od Sony. Slibují, že Phantom Blade Zero poběží plynule a stabilně na základní PS5, zatímco Pro varianta nabídne podporu vylepšené grafiky. Doufáme hlavně v to, že v jakékoliv podobě poběží v 60 FPS. U takových akčních rubaček snad nikdo nevolí vyšší rozlišení za cenu nižšího počtu snímků.

Pokud vám to nebylo jasné z předchozích ukázek, ta nová vás snadno přesvědčí o tom, že souboje ve Phantom Blade Zero budou pořádně přestřelené. Hratelnost působí jako kombinace Devil May Cry spolu se s Sekiro: Shadows Die Twice.

Animace blokování a navazování útoků vypadají hezky plynule. Tvůrci se bojovým stylem inspirovali u hongkongských filmů z 80. a 90. let. Vliv na jejich podobu mají také tradiční techniky čínských bojových umění.