Pieces Interactive končí jen pár měsíců po vydání předělávky hororu Alone in the Dark

Herní průmysl už několik měsíců zažívá těžké časy a bohužel to nevypadá, že by měla v dohledné době přijít razantní změna. Vlna propouštění a restrukturalizace se nevyhnula ani gigantovi Embracer Group. Její další obětí je švédské studio Pieces Interactive, které v březnu vrátilo na herní scénu hororovou značku Alone in the Dark. Zároveň je to jeho poslední výtvor, protože studio po 17 letech zavírá krám.

Důvody, proč došlo ke zrušení celého studia, byste hledali marně jak na sociálních sítích, tak na oficiálních stránkách. Zmiňovaný remake Alone in the Dark přitom nedopadl tragicky. Sbíral nadprůměrná hodnocení od recenzentů i od hráčů. Prodejní čísla ale neznáme, a právě ta určitě při rozhodování hrála důležitou roli.

Pieces se udrželi pod hlavičkou Embracer Group 7 let. Pracovali také na rozšířeních pro výbornou diablovku Titan Quest a znát od nich můžete také kouzelnickou šílenost Magicka 2. Studio přitom zasáhlo propouštění už v dubnu, což Embracer, stejně jako nyní, nijak víc nekomentoval.