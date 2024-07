Planety v No Man's Sky jsou dvakrát více různorodé. Nový update zdarma předělává řadu systémů

Studio Hello Games konstantně vydává nový a nový obsah pro No Man's Sky. Díky tomu se z něj postupem let stal výborný sandbox. I když už pracují na nové hře Light No Fire, se svým vesmírným gigantem v dohledné době nehodlají končit. Tento týden do hry přibyl zdarma další update jménem Worlds Part 1 a přináší toho opravdu hodně. K dispozici je už nyní na všech platformách.

Díky pokroku v technologiích předělali v podstatě celý vesmír. Systém procedurálního generování se dočkal vylepšení, díky kterým je nyní variabilita planet, zvířat a rostlin dvojnásobně vyšší. Prostředí samo o sobě vypadá lépe. Sean Murray přímo vypichuje vodní planety, které díky přepracované vodě působí úplně jinak. Vodní plochy už nejsou jen placky. Dělají se na nich vlny, které se dynamicky mění podle rychlosti větru. Lodě se také naučily přistávat na hladině. Na některých planetách narazíte na poletující ostrovy v atmosféře.

Úplně jiná jsou také oblaka. Vývojáři k jejich vykreslování využívají nový volumetrický systém, se kterým se budou lépe chovat při hraní a také jsou líbivější na pohled. Díky tomu si mohli dovolit do hry přidat i nové druhy mraků. S tím se pojí i stíny, které budou reagovat na mraky, svit slunce a celkově update přidá na jejich uvěřitelnosti.

Změn je zkrátka hodně a je neuvěřitelné, jak moc se No Man's Sky změnilo při srovnání původní verze a té aktuální. Po stránce obsahu se pak mohou vesmírní dobrodruzi vydat na novou expedici. The Liquidators se inspirují stylem Starship Troopers, takže je jasné, že po nás půjdou pěkně nechutní brouci. Požadovaných cílů se můžete snažit dosáhnout ve spolupráci s celou komunitou, díky čemuž se dostanete ke speciálním odměnám.

Zdroj: Hello Games