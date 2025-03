PlayStation 2 je i po 25 letech nejprodávanější konzolí v historii. Tyto hry si stále jinde nezahrajete

Když odhlédneme od možnosti emulace, existují spousty her, které uvízly na starších platformách. To je případ i řady titulů z druhého PlayStationu, nejprodávanější konzole všech dob.



1 / 8



Ani po 25 letech se nikomu nepodařilo ho překonat. PlayStation 2 měl přesně před 25 lety premiéru na japonském trhu. V říjnu téhož roku se dostal do Ameriky a u nás v Evropě byl k dostání až od listopadu 2000. Od té doby se prodalo přes 160 milionů kusů, což z něj stále dělá držitele prvního místa v žebříčku nejprodávanějších konzolí. Co tomu pomohlo? Roli hrála spousta faktorů. Třeba přechod na DVD a počátky online hraní na konzolích. Na přelomu tisíciletí bylo konzolové hraní v rozkvětu a PlayStation 2 byl jednoznačně v jeho popředí. Vedle něj pomalu startoval původní Xbox. Konzoli od Sony ale zvládal nejvíc konkurovat až v následující generaci s Xboxem 360. PlayStation 5 se prodává o fous hůř než PS4. Xbox Series ale naprosto drtí Nebyli to ale jediní hráči na trhu. Se svým posledním pokusem o velkou konzoli se vytasila Sega. Dreamcast skončil neslavně. Nintendo s Game Cubem také celkem strádalo. I když šlo o solidní kus hardwaru, byl mu často vyčítaný nedostatek her. Čísla mluví samy za sebe. Na Game Cube vyšlo celkem 651 her, zatímco na PlayStationu 2 jste si během jeho životního cyklu mohli zahrát her přes 4 000. Není to jen o jejich množství. V dobách druhého PlayStationu vznikla řada ikonických značek. Z těch exkluzivních přímo od Sony můžeme vypíchnout God of War, Rachet & Clank nebo dnes už trochu zapomenutého Sly Coopera. Jsou to ale i série třetích stran. Začínal Devil May Cry, TimeSplitters nebo Onimusha. Co se nejvíc hrálo na PlayStationu 5 v roce 2024. Tohle jsou nejoblíbenější hry pro PS5 Obzvlášť v posledních dvou generacích se vrací klasiky v remasterech či kompletních předělávkách, takže si starší klenoty zahrajeme bez problému i na dnešních platformách. Když pomineme emulátory, stále existuje spousta her uvězněných na konzolích, které se dnes už neprodávají a PlayStation 2 není výjimkou. Podíváme se tedy na ty nejžádanější, které bychom v budoucnu chtěli vidět. Ratchet & Clank: Up Your Arsenal Vzhledem k tomu, jak Sony v rámci své retro knihovny v PlayStation Plus Premium přidává další a další klasiky, je jen otázkou času, než se v tomto výčtu objeví i Up Your Arsenal. V pořadí třetí díl série akčních plošinovek obecně patří mezi nejlépe hodnocené hry, které pro PlayStation 2 vyšly. Známá dvojice hrdinů se musí postavit dnes už dobře známému doktorovi Nefariovi, který si usmyslel, že zničí veškerý život. Aby Ratchet doktora i s jeho poskoky zastavil, dostane se mu do rukou dvacítka rozmanitých zbraní a několik vychytávek k tomu. Navíc si každou z nich v průběhu hry vylepší, a to o dost víc než v předchozích dílech. Up Your Arsenal je první díl, který měl kromě samotné příběhové kampaně i multiplayer. Do akce mohlo vyrazit osm hráčů najednou a studio Insomniac Games si tady s vymýšlením obsahu nelámalo příliš hlavu a použili už v té době osvědčenou klasiku z tehdejších online her. Zahrát jste si mohli klasické módy, jako Deathmatch, Capture the Flag nebo Siege, kdy měl tým za úkol zničit jádro v základně nepřátel. Pokud byste se tak v budoucnu k tomuto dílu dostali, zahrajte si ho hlavně kvůli příběhu. Ostatně multiplayer vlastně už ani nefunguje poté, co byly v roce 2012 vypnuty servery.

Pokračování 2 / 8 Trilogie Xenosaga Tady si popovídáme ne o jedné, ale rovnou o třech výborných hrách. Série Xenosaga si to zaslouží. Nebudeme překvapeni, když ji většina z vás ani nebude znát. Do Evropy se totiž původně dostala jen její druhá kapitola. První a třetí oficiálně vyšly pouze v Japonsku a v Americe, a to ještě s pěknými rozestupy. Je opravdu štěstí, že k takovým scénářům v dnešní době dochází zřídkakdy. Xenosaga vypráví sci-fi příběh, kde se lidstvo přetahuje s mimozemskou rasou jménem Gnosis o artefakt napojený na jakousi božskou energii. Dějové sekvence jsou prokládané tahovými souboji, kdy členové vaší party mohli bojovat i v obřích mechanických oblecích. Za dvě dekády se kolem této série utvořila věrná komunita, ale zatím to nevypadá, že bychom se měli dočkat návratu trilogie. Před nějakými deseti lety se začaly objevovat spekulace ohledně toho, že Bandai Namco kutí HD kolekci, která by Xenosagu opět zpřístupnila běžnému hráči. Zatím z nich ale nevzešel žádný reálný výsledek. Jestli vás tento styl JRPG zaujal, nemusíte se k jeho poznání vracet do minulosti. Xenosaga je součástí většího Xeno univerza, které pokračuje do dnešních dní. Znají ho určitě vlastníci konzole Nintendo Switch, kde v posledních letech vyšla trilogie Xenoblade Chronicles. Tento měsíc navíc bude mít premiéru sci-fi odnož Xenoblade Chronicles X, která byla doposud dostupná pouze na WiiU.

Pokračování 3 / 8 SSX Člověk by si řekl, že udělat zábavný arkádový snowboarding nebude tak velký problém. Tenhle žánr na dnešním trhu ale úplně chybí. Série SSX přitom měla nemalé množství fanoušků a hráči na ni často vzpomínají dodnes. A není to jen původní SSX z roku 2000, dost možná vícero z vás vzpomíná na o rok mladší SSX Tricky. Premisa je naprosto jednoduchá. Hra vás vyplivne na vrcholku svahu a vy ho musíte sjet co nejrychleji. Bez pořádného stylu to ale také nepůjde. Když se vám podařilo vystřihnout parádní triky, nabil se vám ukazatel pro boost rychlosti. Záleželo také na tom, které z prken s rozdílnými statistikami si vyberete. Bylo to realistické? Ani náhodou. SSX ale dokázalo zabavit i takové hráče, kteří o zimní sporty ani nezavadili. Z moderní tvorby se ke stylu SSX alespoň trochu přiblížil Steep od Ubisoftu. Ten ke snowboardování a lyžování přihodil navíc i další sporty. V úvodu docela trpěl na nedostatek obsahu, ale postupně se rozšířil, a dokonce dostal i oficiální přídavek posvěcený zimní Olympiádou. Kde je SSX konec? To víme naprosto přesně. Na PlayStationu 3 a Xboxu 360. V roce 2012 vyšlo pokračování jednoduše nazvané SSX. Úspěch předchůdců se nepodařilo překonat, ale propadák to rozhodně také nebyl. Očividně to ale nestačilo na to, aby se snowbordingovou sérií EA počítalo do budoucna.

Pokračování 4 / 8 Armored Core 2 Ještě předtím, než studio FromSoftware začalo s Demon’s Souls a následně udělalo díru do světa s Dark Souls, se dlouhé roky věnovalo sci-fi mecha akcím. S bytelnými roboty jste už po roce 2000 mohli prožívat velké bitvy. Ta z druhého dílu se odehrála na Marsu po jeho kolonizaci. Poté, co společenství Frighteners převzalo kontrolu od původní vlády, se moci chopil vůdce Leos Klein. My se do této šarvátky přidáváme jakožto žoldák, který za správnou částku udělá i nemožné. V tomhle případě je to porážka Kleina a jeho sil. Svého mecha jste si mohli hojně upravit skrz různorodé součástky, které ovlivňovaly jeho sílu i výbavu. I v případě Armored Core 2 byl s vydáním evropský trh na posledním místě. Zatímco do Japonska a Ameriky se dostal na podzim roku 2000, k nám dorazil až v lednu 2001. Alespoň že tady vůbec vyšla. U dříve zmíněného Xenogears jsme takové štěstí neměli. Abyste si osahali souboje mechanických obrů i dnes, není potřeba vracet se dekády do minulosti. Před dvěma lety vyšlo šesté Armored Core s podtitulem Fires of Rubicon. Je to ideální start pro nováčky, protože zase o úplně jiný příběh. I když i tentokrát na vývoji pracoval tým FromSoftware, rozhodně byste neměli očekávat jen Dark Souls ve sci-fi prostředí. U Armored Core zůstávají věrní původnímu stylu.

Pokračování 5 / 8 Guitar Hero Absence hudebních her celkově ze všech zmínek v článku zamrzí snad nejvíc. Nejenže jen těžko najdete tak dobrou hru, jakou bývalo Guitar Hero, zároveň se díky němu na trhu objevovala řada gadgetů. Nebyly to jen kytarové ovladače, v průběhu let došlo i na hromadu dalších hudebních nástrojů, které doprovázely vlastní hry. První díl to odstartoval s třicítkou rockových songů. Trefovat se do rytmu naprostých klasik mělo a pořád má styl. Jen to v dnešní době spíš hráči dělají při sekání kostek v Beat Saberu. Guitar Hero se původně mělo dostat i na Xbox, ale kvůli soudním tahanicím jedné ze společností na další verzi nedošlo. Je trochu smutné, jak to s celou značkou dopadlo. Aktuálně patří pod Activision, který se ji snažil oživit v roce 2015. Naroubovat na ni live service systém s dokupováním songů se ale úplně nevyplatilo a po třech letech provozu nastal konec. Proslýchá se ale, že Microsoft by mohl mít s Guitar Hero do budoucna plány. Původní díl se ale vrátí na scénu jen těžko. Pokud chcete okusit, jaké to bylo s kytarou v ruce perfektně zahrát virtuální song, koukněte se na komunitní projekt Clone Hero. V průběhu let se kolem něj vytvořila obrovská komunita, díky které vznikly stovky skladeb. Sehnat použitelnou kytaru na hraní ale může být celkem problém.

Pokračování 6 / 8 Wipeout Fusion Futuristické závody Wipeout zářily hlavně na prvním PlayStationu. Pokud nepočítáme port Pulse z kapesního PSP, byl Wipeout Fusion jediným pokračováním vytvořeným přímo pro PlayStation 2. Přitom si tuto značku spousta hráčů stále neodmyslitelně spojuje s konzolemi od Sony, i když jsme o ní slyšeli naposledy v roce 2017 (mobilní tragédii jménem Wipeout Merge nepočítáme). Závody v lize F9000 měly grády nejen díky svižné hratelnosti, vychvalovaný byl také techno soundtrack. Fusion celkem obsahuje 45 tratí, které můžete prosvištět ve 32 různých lodích. K pořádné akci patří také plejáda zbraní, což se bude hodit k vyřazení soupeřů. Starší Wipeouty už nejspíš v oficiálních verzích neuvidíme. Pořádnou dávku sci-fi závodění do žil si můžete dát alespoň skrz Wipeout Omegal Collection, která je stále dostupná ve verzi pro PS4, takže i na nejnovějším PlayStationu si ji zahrajete v rámci zpětné kompatibility. Ta zahrnuje obsah z dílů Wipeout Pure, Pulse a 2048.

Pokračování 7 / 8 Onimusha 2: Samurai's Destiny Kdybychom ještě pár měsíců počkali, už by tady druhý Onimusha neměl co dělat. Capcom ho totiž plánuje vydat ve vylepšené podobě na PC a současné konzole, podobně jako to udělali s prvním dílem. I tak ale stojí za to si připomenout, co je tahle samurajská řezničina zač. Samurai’s Destiny představilo nového hrdinu. Džúbei Jagjú má před sebou nelehký úkol. Jeho klan byl vyvražděn démonickou armádou zlotřilého vojevůdce Ody Nobunagy. V průběhu hry ale zjistí, že i on sám má v sobě kus démona. Nadpřirozená síla na jeho cestě za pomstou určitě nebude na škodu. Capcom u Onimushi využil řadu nápadů ze série Resident Evil. Pro pohyb v prostředí používá systém statických kamer, a kromě akčních střetů s nepřítelem hráč postupuje také skrz řešení logických hádanek. V nové verzi, která vychází 23. května, bude hraní příjemnější díky oprášené grafice a vylepšenému ovládání. Pokud by na vás Onimusha byl najednou moc snadný, můžete si zahrát s novou obtížností Hell. Stačí jeden švih ostrou čepelí a je s vámi konec, což znamená start úplně od začátku.

Pokračování 8 / 8 Tekken 5 Tekken 5 začínal stejně jako většina starších bojovek na arkádových automatech, ale nezůstal jen u nich. Pátý díl byl o novinkách, ale i o návratech ke starým pořádkům. Arény ze čtvrtého dílu s různě vysokým terénem se úplně neosvědčily, a tak se přešlo zpět ke klasickým “plackám”, díky kterým je hratelnost plynulejší a vyváženější. Také to bylo poprvé, co jste si svého bojovníka mohli upravit skrz doplňky a obleky. Soupiska čítá celkem 32 jmen včetně pětice úplných nováčků. Tekken 5 se následně dostal i na PlayStation Portable a třetí PlayStation pod názvem Tekken: Dark Resurrection. Tato verze se lišila především balančními úpravami. I tu byste ale na dnešních platformách hledali marně. To je obecně problém spousty starších bojových her. Jelikož pro ně byly hlavní platformou konzole a na PC se dostal jen zlomek, na trhu jich dnes chybí hromada. Ze všech společností si toho nejvíc všímá Capcom, který už vydal několik kolekcí svých starších klasik. Podobný krok chystá i SNK. Zatím nebyl jediný náznak toho, že by něco takového chystalo Bandai Namco pro Tekken, ale rozhodně by nás jeho kolekce neurazila. A když už jsme u toho, co takhle udělat i jednu pro Mortal Kombat?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se